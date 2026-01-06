بين خطأ الترجمة وردود الأفعال.. القصة الكاملة لتصريحات محمد صلاح الجدلية بعد مباراة بنين

أثارت تصريحات محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عقب الفوز على بنين في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2025، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فسرت على أنها تقليل من حظوظ المنتخب المصري بسبب أن أغلب عناصره من لاعبي الدوري المحلي، قبل أن يتدخل الاتحاد المصري لكرة القدم لتوضيح الملابسات ووضع النقاط فوق الحروف.

وجاءت تصريحات صلاح خلال مقابلة تلفزيونية عقب المباراة، حين سئل عن أسباب عدم ترشيح منتخب مصر للتتويج باللقب، ليجيب قائلًا: «معظم اللاعبين في منتخب مصر يلعبون في الدوري المحلي، وهذا ما يمكنني قوله، ووجودي هنا شرف كبير لي»، وهي الكلمات التي أشعلت حالة من الجدل والانقسام بين الجماهير.

وبينما اعتبر بعض المتابعين أن حديث قائد «الفراعنة» يحمل انتقاصًا من قيمة اللاعبين، خاصة المحليين منهم، خرج الاتحاد المصري لكرة القدم ببيان توضيحي أكد فيه أن الترجمة التلفزيونية لم تنقل تصريح صلاح كاملًا، وانتقلت إلى جملة أخرى دون استكمال حديثه.

وأوضح الاتحاد أن محمد صلاح قال نصًا: «لا أعتقد أننا مرشحون للتتويج باللقب، لدينا لاعبون صغار، وأغلبهم يلعبون في الدوري المحلي.. نحن نقاتل فقط من أجل بلدنا، وسنرى إلى أين يمكن أن نصل، وكل منا يقدم أفضل ما لديه»، مشددًا على أن التصريح جاء في إطار واقعي يهدف إلى تخفيف الضغوط وليس التقليل من أي لاعب.

وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات لعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مصطفى أبو زهرة، أكد خلالها أن صلاح لم يخطئ، وأن حديثه كان واضحًا ويعكس روح المسؤولية التي يتحلى بها كقائد للمنتخب، خاصة في بطولة تعرف دائمًا بصعوبتها وتعقيداتها.

وعقب تصاعد الجدل، نشر محمد صلاح صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، جمعته بزميليه ياسر إبراهيم ومروان عطية، احتفالًا بالفوز والتأهل إلى ربع النهائي، في رسالة اعتبرها كثيرون دعمًا مباشرًا للاعبين المحليين، وتأكيدًا على وحدة المجموعة داخل معسكر مصر.

وكان ياسر إبراهيم قد توج بجائزة رجل المباراة بعد أداء مميز، وتسجيله الهدف الثاني في الأشواط الإضافية، فيما سجل مروان عطية الهدف الأول لمصر وصنع هدف ياسر، قبل أن يختتم صلاح ثلاثية مصر في اللحظات الأخيرة، ليحسم التأهل بنتيجة 3-1.

ولم يغب رأي نجوم الكرة المصرية عن المشهد، حيث أشاد حسام غالي، قائد منتخب مصر الأسبق، بتصريحات صلاح، مؤكدًا أنها «ذكية» وتهدف إلى رفع الضغط النفسي عن اللاعبين قبل الأدوار الحاسمة، موضحًا أن ما يقال للإعلام يختلف بطبيعة الحال عما يدور داخل غرفة الملابس.

وأضاف غالي أن منتخب مصر يمتلك تاريخًا كبيرًا يجعل الضغوط حاضرة دائمًا، وأن صلاح، بحكم خبرته، يدرك أهمية إدارة هذه المرحلة بهدوء، مشيرًا إلى أن الروح القتالية والإصرار ظهرا بوضوح في مواجهة بنين.

وبين سوء فهم الترجمة وتباين ردود الفعل، حسمت التوضيحات الرسمية الجدل حول تصريحات صلاح، ليبقى تركيز منتخب مصر منصبًا على استكمال مشواره في البطولة القارية، في انتظار مواجهة ربع النهائي، أمام الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو وسط طموحات جماهيرية كبيرة بعودة «الفراعنة» إلى منصات التتويج الإفريقية.