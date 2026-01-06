اسم الراحل أحمد رفعت يعود إلى الملاعب من بوابة الجماهير

عاد اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت ليظهر في الملاعب، بعدما رفعت الجماهير المصرية لافتة مؤثرة كتب عليها «وحشتنا يا رفعت»، خلال مباراة منتخب مصر أمام بنين في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، في لقطة خطفت الأنظار وعكست حجم الحب والتقدير الذي لا يزال يحظى به اللاعب الراحل.

وجاءت اللافتة مرفوعة من أحد مشجعي المنتخب في المدرجات، مصحوبة بصورة لأحمد رفعت بقميص منتخب مصر، لتتحول إلى رسالة وفاء صادقة من الجماهير التي حرصت على تخليد ذكراه.

وكان أحمد رفعت أحد اللاعبين الذين تركوا بصمة واضحة في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، إذ مثل نادي مودرن فيوتشر، وسبق له اللعب بقميصي الزمالك وإنبي، كما ارتدى قميص منتخب مصر، وتميز بأسلوبه الهادئ داخل وخارج الملعب، إلى جانب التزامه الفني والسلوكي.

وتوفي أحمد رفعت بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، رحل على إثرها عن عالمنا، في واقعة أثارت حالة من الحزن الكبير داخل الوسط الرياضي، وبين زملائه والجماهير، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، مؤكدين أن اسمه سيبقى حاضرًا في الذاكرة، وأن ذكراه ستظل حية في قلوب محبيه.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر نجح في تجاوز عقبة بنين، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بعدما حسم مواجهة دور الـ 16 بنتيجة 3-1، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، وشهدت تقلبات مثيرة حتى الدقائق الأخيرة.