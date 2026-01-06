ماذا قال محمد صلاح عن حظوظ مصر في التتويج بأمم أفريقيا؟

أكد محمد صلاح أن منتخب مصر لا ينظر إلى نفسه كمرشح مضمون للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، مشددًا على أن البطولة لا تعرف المنتخبات المرشحة سلفًا، وأن الفوز باللقب يتطلب مجهودًا كبيرًا وتركيزًا حتى اللحظة الأخيرة، خاصة في ظل صعوبة المباريات وقوة المنافسة بين المنتخبات.

وتحدث قائد «الفراعنة» عقب الفوز على بنين في دور الـ 16، موضحًا أن المواجهة لم تكن سهلة، وأن مباريات الأدوار الإقصائية دائمًا ما تحسم بالتفاصيل الصغيرة، مؤكدًا أن أي فريق لا يمكنه الفوز بنتائج كبيرة دون أن يواجه صعوبات حقيقية داخل الملعب.

وأشار صلاح إلى أن التفوق البدني كان أحد مفاتيح حسم اللقاء، بعدما واصل لاعبو منتخب مصر القتال حتى الدقائق الأخيرة، وهو ما صنع الفارق أمام منتخب بنين، حتى وإن لم يأت الفوز بفارق كبير من الأهداف.

وعن تركيبة المنتخب، أوضح نجم ليفربول أن معظم لاعبي «الفراعنة» ينشطون في الدوري المحلي، معتبرًا أن ذلك لا يقلل من فرص الفريق في المنافسة على اللقب، بل يعكس روح المجموعة وقدرتها على القتال داخل الملعب، مؤكدًا أن التتويج بالبطولة سيكون شرفًا كبيرًا لأي لاعب.

واختتم محمد صلاح تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يفكر خطوة بخطوة، ويركز فقط على المواجهة المقبلة، دون الالتفات إلى الحسابات البعيدة، في طريق البحث عن تحقيق الهدف الأكبر، وهو التتويج باللقب القاري.