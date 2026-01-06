النسور النيجيرية تحلق إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بعد فوز عريض على موزمبيق

حجز منتخب نيجيريا بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بعدما قدم عرضًا قويًا واكتسح نظيره منتخب موزمبيق برباعية نظيفة، في مواجهة حسمها مبكرًا وأكد خلالها جاهزيته للمراحل المقبلة من البطولة.

واستهل منتخب نيجيريا اللقاء بضغط هجومي واضح، توج بهدف أول حمل توقيع أديمولا لوكمان في الدقيقة 20، قبل أن يعزز فيكتور أوسيمين التقدم سريعًا بإضافة الهدف الثاني بعد خمس دقائق فقط، لينهي المنتخب النيجيري الشوط الأول متقدمًا بثنائية مريحة.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل منتخب نيجيريا سيطرته المطلقة على مجريات اللعب، ليعود أوسيمين ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 47، مؤكدًا تفوق النسور فنيًا وبدنيًا، وقبل نهاية اللقاء، اختتم أكور آدامز مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 75، ليضع بصمته على فوز عريض لمنتخب بلاده.

وبهذا الانتصار، يواصل منتخب نيجيريا مشواره في البطولة الأفريقية، ضاربًا موعدًا في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة الجزائر والكونغو الديمقراطية، فيما ودع منتخب موزمبيق المنافسات من دور الـ16، بعد عجزه عن مجاراة القوة الهجومية والخبرة الكبيرة للنسور النيجيرية.