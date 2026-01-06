بعد 8 مباريات فقط.. سلتيك يقيل مدربه نانسي

أقال سلتيك مدربه الفرنسي ويلفريد نانسي بعد ثماني مباريات فقط على رأس الجهاز الفني لبطل الدوري الإسكتلندي لكرة القدم، مُني خلالها بست هزائم، وأثارت خسارة الفريق على أرضه أمام غريمه التقليدي رينجرز 1-3 السبت الماضي احتجاجات خارج ملعب «سلتيك بارك»، وكانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ليعلن نادي سلتيك لكرة القدم عن قراره بإنهاء عقد المدرب ويلفريد نانسي بأثر فوري.

وكان نانسي، البالغ 48 عاماً، وقّع في 4 ديسمبر عقداً لمدة عامين ونصف مع سلتيك خلفاً للمدرب المؤقت مارتن أونيل، بعدما درب سابقاً مونتريال، قاد نانسي فريق كولومبوس كرو للفوز بالدوري الأمريكي عام 2023، ثم كأس الرابطتين التي تجمع بين الأندية المكسيكية والأمريكية.

لكن سرعان ما تحول التعيين إلى كابوس، حيث تعرض لأربع هزائم في مبارياته الأربع الأولى، بما في ذلك هزيمة أمام سانت ميرين 1-3 في نهائي كأس الرابطة. وهي المرة الأولى التي يخسر فيها سلتيك أربع مباريات توالياً منذ سلسلة مماثلة تحت قيادة المدرب الشهير جوك شتاين عام 1978.