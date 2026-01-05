ضربة جديدة للفراعنة.. حزن داخل معسكر منتخب مصر بعد إصابة تريزيجيه

خيم الحزن على معسكر منتخب مصر عقب التأكد من إصابة محمود حسن تريزيجيه بتمزق في أربطة الكاحل، في توقيت بالغ الأهمية، وذلك بعد تأهل «الفراعنة» إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، ما شكل صدمة فنية داخل صفوف الفريق.

وأكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن الأشعة التي خضع لها تريزيجيه أثبتت إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، موضحًا أن الجهاز الطبي بدأ على الفور برنامجًا علاجيًا مكثفًا لمحاولة تجهيزه للحاق بما تبقى من مباريات البطولة، مع متابعة حالته بشكل يومي لتحديد موقفه النهائي.

وتعرض تريزيجيه للإصابة خلال مواجهة منتخب بنين في دور الـ 16، وغادر أرض الملعب في الدقيقة 57 متأثرًا بآلام قوية، ليشارك إمام عاشور بدلًا منه، قبل أن ينجح المنتخب المصري في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 3-1 والتأهل إلى ربع النهائي.

وعبر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن حزنه الشديد بعد إصابة تريزيجيه، مؤكدًا أن اللاعب كان من أكثر العناصر التي تحملت عبئًا كبيرًا مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وأضاف حسام حسن أن حالة من التأثر سادت بين لاعبي المنتخب بعد إصابة زميلهم، مؤكدًا في الوقت نفسه ثقته في العناصر المتاحة وقدرتها على تعويض الغيابات خلال المرحلة المقبلة من البطولة.

وقال مدرب «الفراعنة»: «أشعر بحزن كبير بسبب خسارة محمد حمدي وتريزيجيه، إذ تعرض حمدي لقطع في الرباط الصليبي، بينما يعاني تريزيجيه من تمزق في أربطة الكاحل، وأُهدي لهما الفوز على بنين، لأنهما من اللاعبين الذين تحملوا عبئًا كبيرًا معنا خلال الفترة الماضية».

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة الدور ربع النهائي يوم السبت 10 يناير الجاري، حيث ينتظر الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في دور الـ 16، وسط تحديات متزايدة بسبب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق مؤخرًا.