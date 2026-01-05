إصابة محمد حمدي لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إصابة المدافع محمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي، ما يعني غيابه رسميًا عن استكمال مشوار «الفراعنة» في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وأوضح حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية، أن حمدي لن يكون متاحًا خلال ما تبقى من منافسات البطولة القارية، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة منتخب بنين في دور الـ16.

وتعرض محمد حمدي للإصابة في الشوط الأول من المباراة، بعد التحام قوي، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، ليغادر أرض الملعب متأثرًا بآلامه، ويدفع الجهاز الفني باللاعب أحمد فتوح بديلًا له لتغطية مركز الظهير الأيسر.

وتعد إصابة حمدي ضربة قوية لخط دفاع المنتخب المصري، في ظل الاعتماد عليه كأحد العناصر الأساسية ضمن خطط الجهاز الفني، خاصة مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة.

وخاض محمد حمدي 37 مباراة دولية بقميص منتخب مصر الأول، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وقدم مستويات مستقرة جعلته خيارًا مهمًا في مركزه خلال الفترة الأخيرة.

وكان منتخب مصر قد نجح في تجاوز عقبة منتخب بنين، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بعدما حسم مواجهة دور الـ 16 بنتيجة 3-1، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، وشهدت تقلبات مثيرة حتى الدقائق الأخيرة.