موعد مباراة مصر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

حجز منتخب مصر مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، بعد فوزه على منتخب بنين بنتيجة 3-1 في مواجهة دور ثمن النهائي، ليواصل «الفراعنة» مشوارهم في البطولة القارية ويقتربوا خطوة جديدة من المنافسة على اللقب.

وجاء تأهل المنتخب المصري عقب مباراة قوية أمام بنين، نجح خلالها في فرض أفضليته وحسم النتيجة لصالحه، ليودع المنتخب البنيني منافسات البطولة من دور الـ16.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءً بتوقيت مصر.

وكان منتخب مصر قد بلغ دور الـ 16 بعد تجاوزه مرحلة المجموعات، قبل أن ينجح في عبور عقبة بنين، ليواصل ظهوره المعتاد في الأدوار المتقدمة من البطولة، مستندًا إلى خبرته الكبيرة في كأس أمم إفريقيا، وسعيه لإضافة لقب جديد إلى سجله القاري.