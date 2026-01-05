منافس مصر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

حسم منتخب مصر تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بعد فوزه على منتخب بنين في دور الـ 16، ليواصل مشواره في البطولة القارية ويقترب خطوة جديدة من المنافسة على اللقب، في انتظار تحديد منافسه المقبل في دور الثمانية.

وجاء تأهل «الفراعنة» عقب الفوز على بنين بنتيجة 3-1 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، في مباراة شهدت ندية كبيرة قبل أن يحسمها المنتخب المصري لصالحه، ليحجز مقعده بين الثمانية الكبار في البطولة.

وينتظر منتخب مصر في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، المقرر إقامتها ضمن منافسات دور الـ 16، حيث يتحدد على ضوئها الطرف الذي سيواجه «الفراعنة» في المرحلة المقبلة.

وتحمل المواجهة المرتقبة صعوبة كبيرة، في ظل قوة المنتخبين، سواء كوت ديفوار حامل لقب النسخة الماضية، أو منتخب بوركينا فاسو الذي يقدم مستويات قوية في البطولة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة الدور ربع النهائي يوم السبت 10 يناير، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وذلك أمام الفائز من لقاء كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

وفي حال نجاح منتخب مصر في عبور ربع النهائي، سيواجه في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة السنغال ومالي، في لقاء مرتقب يقام يوم 14 يناير، ضمن مشوار البطولة نحو النهائي.

وتقام منافسات الدور ربع النهائي يومي 9 و10 يناير، على أن تلعب مباراتا نصف النهائي يومي 14 و15 يناير، فيما يختتم مشوار البطولة بإقامة المباراة النهائية يوم 18 يناير.

ويأمل منتخب مصر في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الأدوار الإقصائية، مستندًا إلى خبراته القارية الكبيرة، وسعيه لإضافة لقب جديد إلى خزائنه في البطولة الأفريقية.