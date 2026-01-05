تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي أمم إفريقيا

بدأت ملامح الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب في الظهور، مع انتهاء عدد من مواجهات دور الـ 16، التي أسفرت حتى الآن عن تأهل خمسة منتخبات إلى دور الثمانية، في انتظار اكتمال بقية المقاعد مع استكمال مباريات ثمن النهائي خلال الأيام المقبلة.

ونجح منتخب السنغال في أن يكون أول المتأهلين إلى ربع النهائي، بعدما تفوق على منتخب السودان بنتيجة 3-1، ليواصل مشواره بثبات في البطولة القارية.

كما حجز منتخب مالي مقعده في دور الثمانية عقب فوزه على منتخب تونس بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في مباراة ماراثونية شهدت إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

ولحق منتخب المغرب بركب المتأهلين بعد تخطيه منتخب تنزانيا بهدف دون رد، ليؤكد حضوره القوي على أرضه وبين جماهيره، بينما تأهل منتخب الكاميرون عقب فوزه على جنوب أفريقيا بنتيجة 2-1 في مواجهة قوية ضمن دور الـ 16.

وانضم منتخب مصر إلى قائمة المتأهلين، بعد فوزه على منتخب بنين بنتيجة 3-1 عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية، ليصبح خامس المنتخبات التي ضمنت العبور إلى ربع النهائي.

ومن المقرر أن تستكمل باقي مباريات دور الـ 16 خلال الأيام المقبلة، حيث تتنافس ثلاثة منتخبات أخرى على خطف البطاقات المتبقية لدور الثمانية، على أن تقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 9 و10 يناير الجاري، وفق الجدول المعتمد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.