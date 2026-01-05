تفاصيل إصابة محمد حمدي في مباراة مصر وبنين

كشف الجهاز الطبي لمنتخب مصر عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها محمد حمدي، لاعب المنتخب ونادي بيراميدز، خلال مواجهة بنين في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، والتي أجبرته على مغادرة الملعب وعدم استكمال اللقاء.

وتعرض محمد حمدي للإصابة في الدقيقة 46 من زمن المباراة، عقب كرة مشتركة مع أحد لاعبي منتخب بنين، ليغادر أرض الملعب متأثرًا بالإصابة قبل نهاية الشوط الأول، وسط حالة تأثر واضحة بعدما خرج باكيًا.

وأوضح محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، عبر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللاعب أصيب بالتواء في الركبة، وتم تحويله لإجراء فحوصات وأشعة لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه المحتملة.

وعلى إثر الإصابة، دفع المدير الفني حسام حسن باللاعب أحمد فتوح بديلًا لمحمد حمدي، في تغيير اضطراري فرضته ظروف المباراة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 قبل أن تتجه إلى الأشواط الإضافية.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة مصر وبنين مع المتأهل من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في الدور ربع النهائي، فيما يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر نتائج الأشعة للاطمئنان على حالة محمد حمدي وتحديد موقفه من المباريات المقبلة.