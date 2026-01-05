«حفل جوائز فيفا» يضع دبي في قلب المشهد الكروي في 2026



مع دخول العام الجديد، تستعد دبي لأجندة مزدحمة من الفعاليات الرياضية ضمن «الخطة الرياضية لدبي 2033»، التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبين البطولات الدولية والسباقات العالمية، والمؤتمرات والقمم التي تجمع صناع القرار الرياضي، يبرز اسم جديد في قائمة الفعاليات المنتظرة، لكنه يحمل ثقلاً خاصاً وهو«حفل جوائز فيفا 2026»، الذي سيضع دبي في قلب المشهد الكروي العالمي، لا سيما أنه يأتي بعد بضعة أشهر من مونديال 2026.



ومن المتوقع أن يقام «حفل جوائز فيفا» في نهاية ديسمبر المقبل من العام الجديد بالتزامن مع النسخة الثانية للقمة العالمية للرياضة، بحسب ما أعلنه خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي.



ويعكس حفل جوائز فيفا الرؤية الطموحة لدبي، التي لا تكتفي باستضافة الأحداث الرياضية، بل تسعى إلى أن تكون منصة عالمية لصناعة اللحظة الرياضية وصياغة مستقبلها، فاختيار دبي لاحتضان حدث بحجم جوائز فيفا ينسجم مع نهجها القائم على استقطاب الفعاليات ذات التأثير الدولي، وتعزيز حضورها في قلب المشهد الرياضي العالمي، حيث تلتقي الاحترافية بالتنظيم، وتتحول الرياضة إلى أداة قوة ناعمة تعكس طموح مدينة لا تتوقف عن توسيع حدود حضورها على الساحة الدولية.



وتضم أجندة دبي الرياضية ما يزيد على 500 فعالية متنوعة في العام الجديد تشمل مختلف الرياضات مع التركيز أكثر على 17 رياضة تحظى بالأولوية ضمن الخطة الرياضية 2033، وهي الرياضات الناشئة مثل: البادل والرياضات القتالية والرياضات الإلكترونية؛ والرياضات المجتمعية مثل الجري والسباحة؛ والرياضات ذات الصدى العالمي مثل الغولف والكريكت وكرة السلة والتنس، التي تجمع بين الجاذبية الجماهيرية والعائد الاقتصادي الكبير.