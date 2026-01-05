شباب الأهلي يتعاقد مع مارسيلو مهاجم أتليتكو مينيرو



أعلن شباب الأهلي، تعاقده مع المهاجم البرازيلي جواو مارسيلو 20 عاماً، لاعب أتليتكو مينيرو، على أن يتم قيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين عند فتح باب الانتقالات والقيد الصيفي 13 يناير الجاري. ويتوقع أن يشكل مارسيلو وقيمته التسويقية مليونا يورو، إضافة مهمة للقوة الهجومية لشباب الأهلي، مع اقتراب عودة هداف الفريق الإيراني سردار أزمون، ووجود قائمة من المهاجمين الآخرين، ومنهم ماتيوس ليما وسلطان عادل.



ويعاني شباب الأهلي من تراجع القوة الهجومية بعد تعرض أزمون، للإصابة وخضوعه لعملية جراحية في بداية الموسم الجاري، ومع هذا يضغط «الفرسان» بقوة على صدارة ترتيب جدول دوري أدنوك للمحترفين.

وتنتظر شباب الأهلي مواجهة صعبة بعد غد الأربعاء، أمام مضيفه البطائح ضمن الجولة 12 قبل الأخيرة من الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، وتتبقى لـ«الفرسان» مباراتان مؤجلتان أمام الوصل وعجمان من الجولتين التاسعة والعاشرة، ومن المقرر إقامتهما يومي 11 و15 يناير الجاري.