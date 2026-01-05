الركراكي يفرض صرامته على إبراهيم دياز

يفرض وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، صرامة خاصة على إبراهيم دياز داخل صفوف «أسود الأطلس»، انطلاقًا من قناعته التامة بقيمة اللاعب الفنية وقدرته على صناعة الفارق، وهو ما يضعه تحت سقف مطالب أعلى مقارنة ببقية العناصر.

وأكد الركراكي، في تصريحات نقلها عنه الجهاز الإعلامي للمنتخب، أن دياز لاعب «فعال» بالأرقام، موضحًا أن الإحصائيات تعكس تأثيره المباشر داخل الملعب، سواء على مستوى التسجيل أو الحضور في الثلث الهجومي.

وأضاف مدرب المغرب أنه يتعامل بصرامة أكبر مع نجم ريال مدريد لأنه يعرف جيدًا ما يمكن أن يقدمه، ولأنه مقتنع بقدرته الدائمة على تقديم الأفضل متى توفرت له الظروف المناسبة.

وأشار الركراكي إلى أن هذه الصرامة لا تعني الضغط السلبي، بل تأتي في إطار رفع سقف الطموحات وتحفيز اللاعب على استثمار إمكاناته الكاملة، خاصة في المواعيد الكبرى، معتبرًا أن دياز بات أحد الركائز الأساسية في مشروع المنتخب المغربي خلال الفترة الحالية.

ويواصل إبراهيم دياز تقديم مستويات مميزة بقميص المنتخب المغربي، بعدما فرض نفسه عنصرًا مهمًا في المباريات الأخيرة، ليحظى بثقة الجهاز الفني، وفي الوقت ذاته برقابة فنية دقيقة تعكس حجم الرهان عليه في مشوار «أسود الأطلس» القاري.

وشهدت بطولة كأس أمم أفريقيا رقمًا مغربيًا جديدًا، بعدما دون إبراهيم دياز اسمه في سجلات تاريخ المسابقة، عقب تسجيله هدفًا مع منتخب المغرب خلال مواجهة تنزانيا في دور الـ 16 من النسخة الحالية المقامة على الأراضي المغربية.

وسجل دياز هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 64 من اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، ليصبح أول لاعب مغربي ينجح في التسجيل خلال أربع مباريات متتالية في تاريخ مشاركات المغرب بكأس أمم أفريقيا.

وجاء هذا الإنجاز بعدما سبق لنجم ريال مدريد هز شباك كل من جزر القمر ومالي وزامبيا خلال دور المجموعات، ليؤكد استمراريته التهديفية وتأثيره المباشر في مشوار «أسود الأطلس» بالبطولة القارية.

ورفع إبراهيم دياز رصيده إلى أربعة أهداف، لينفرد بصدارة جدول ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2025 حتى الآن، بفارق هدف واحد عن أقرب ملاحقيه، معززًا حظوظ المغرب في المنافسة على اللقب.