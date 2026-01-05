100 مليون جنيه إسترليني صافي ثروة هاري كين



يواصل هاري كين، نجم منتخب إنجلترا وبايرن ميونيخ الألماني، تألقه داخل الملعب وخارجه. بحسب صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، والتي أكدت صعوده في قائمة «صنداي تايمز» للأثرياء في مايو الماضي، بعدما تقدير صافي ثروته بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، مع استمرار أصول أمواله في الزيادة.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن كين واصل أيضاً تألقه داخل الملاعب، بعدما سجل 115 هدفاً في 120 مباراة مع العملاق الألماني منذ انتقاله الضخم من توتنهام في عام 2023، ليكون عام 2025، هو الأفضل في مسيرة النجم الإنجليزي.



وأوضحت «ذا صن»، أن الحسابات تظهر أن قيمة شركة حقوق الصورة الخاصة بقائد منتخب إنجلترا بلغت 11 مليون جنيه إسترليني، بينما بلغت قيمة أصول شركة الاستثمار العقاري الخاصة به 15 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف التقرير أن رصيد شركته المحدودة كان لديها 11.428.513 جنيهاً إسترلينياً في حقوق الملكية في نهاية عام 2024، وأن محفظته الاستثمارية تضاعفت تقريبًا لتصل إلى 5.1 ملايين جنيه إسترليني.



وأشارت إلى اللاعب لديه صفقات مع علامات تجارية شهيرة، ما أسهم في ارتفاع ثروة هاري كين الصافية إلى أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي، تحت إدارة شقيقه تشارلي «32 عاماً»، والذي يتردد أنه دفع حوالي 566 ألف جنيه إسترليني كضريبة شركات في العام الماضي، مما يعني ربحاً تجارياً قبل الضريبة يبلغ حوالي 2.3 مليون جنيه إسترليني.



وتشير صحيفة «ذا صن» أيضا إلى أن لدى كين 723 ألف جنيه إسترليني في حساب مصرفي تابع للشركة، وأنه لا يزال مديناً بمئات الآلاف من الجنيهات الإسترليني من الرعاة، وقال مصدر لصحيفة ذا صن: «كان هذا عاماً ضخماً بالنسبة لهاري، وتوضح حساباته سبب استمرار ثقة الرعاة به، حيث يتمتع اللاعب بصورة نقية تماماً، ويشتهر باحترافيته، ويمكنه جذب جمهور عالمي، ما يجعله حلم كل علامة تجارية تقريباً للشراكة معه، ولا عجب أن شركاته تجني ثمار ذلك»



ويذكر أن كين متزوج من كيت عام 2019، ولديهما 4 أطفال، ويُعتقد أن المهاجم يتقاضى حوالي 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً في ألمانيا بعد توقيعه عقداً لمدة 4 سنوات، مما يعني أنه سيكون مؤهلاً للحصول على أكثر من 86 مليون جنيه إسترليني قبل الضرائب على مدار مدة عقده.



وفي سياق آخر، أظهرت حسابات أصول كين العقارية أنه كان يمتلك 2.2 مليون جنيه إسترليني نقدًا، واستثمارات بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني في العقارات في عام 2024، ولم يتم تقديم حساباته لعام 2025 بعد.

ومع تبقي 18 شهراً فقط على عقده في بافاريا، ارتبط اسم كين بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الآونة الأخيرة، لكنه أكد في حديثه في أكتوبر الماضي، أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وقال حينها: «فيما يتعلق بالبقاء لفترة أطول، أستطيع بالتأكيد أن أرى ذلك، وتحدثت بصراحة قبل أسبوعين أنني لم أجرِ تلك المحادثات مع بايرن بعد، ولكن إذا طُرحت، فسأكون على استعداد للتحدث وإجراء محادثة صريحة، والواضح أن الأمر يعتمد على كيفية سير الأمور خلال العام المقبل وما سنحققه معاً، في الوقت الحالي، أقول إننا نعيش لحظة رائعة ولا أفكر في أي شيء آخر».



وأضاف: «بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، فلا أعرف، وإذا سألتني عندما غادرت لأول مرة للذهاب إلى بايرن، لكنت قلت بالتأكيد أنني سأعود، والآن بعد أن قضيت هناك عامين، أستطيع القول إن الوضع نخفض قليلاً، لكنني لن أقول إنني لن أعود أبداً، وما تعلمته خلال مسيرتي المهنية أن الفرص المختلفة والتوقيتات المختلفة تأتي وتتضح الأمور، وبالعودة إلى نقطتي الأولى مع بايرن، فأنا الآن ملتزم تماماً مع بايرن».