سالدانيا يفسر صيامه عن التسجيل بقميص الوصل

أرجع البرازيلي ماتيوس سالدانيا، مهاجم الوصل، غيابه عن هز الشباك في بطولة دوري أدنوك للمحترفين إلى حاجته لمزيد من التأقلم والانسجام في موسمه الأول مع الفريق، في ظل اختلاف أسلوب اللعب عما اعتاد عليه سابقًا، مؤكدًا في الوقت ذاته قدرته على تقديم الإضافة الفنية التي تنتظرها جماهير «الإمبراطور» خلال الفترة المقبلة.

وقال سالدانيا، في حديثه لـ«البيان»، إنه يبذل أقصى ما لديه من جهد من أجل مساعدة الفريق وتحقيق الانتصارات، موضحًا: «ما زلت في مرحلة التأقلم، خاصة أن طريقة لعب الوصل تختلف قليلًا عن أسلوبي السابق، لكنني بدأت الانسجام تدريجيًا مع زملائي، وكلما حصلت على وقت أكبر داخل الملعب زادت قدرتي على التسجيل وصناعة الفارق».

وأضاف مهاجم الوصل أنه يركز حاليًا على فهم تحركات زملائه بشكل أفضل من مباراة إلى أخرى، مؤكدًا ثقته في قدرته على تقديم الكثير للفريق، سواء على مستوى تسجيل الأهداف أو صناعتها، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مردودًا أفضل على المستوى الفردي والجماعي.

وكان سالدانيا قد انضم إلى صفوف الوصل خلال فترة التعاقدات الماضية، قادمًا من الدوري المجري، مدعومًا بسيرة ذاتية قوية وخبرة في خمسة دوريات مختلفة، إلا أنه لم يتمكن حتى الآن من التسجيل في دوري أدنوك، رغم مشاركته في 9 مباريات، بإجمالي 522 دقيقة لعب.

وأكد اللاعب البرازيلي حرصه على تقديم مستويات توازي طموحات النادي وجماهيره، لافتًا إلى أنه يعمل باجتهاد كبير في التدريبات والمباريات، ويثق في أن عامل الوقت سيكون لصالحه لإظهار إمكاناته الحقيقية، كما أثنى على الأداء العام للفريق ونتائجه في الدوري، مشيرًا إلى أن روح العمل الجماعي والاجتهاد تسود بين اللاعبين، ما يعزز الثقة في تحقيق نتائج إيجابية خلال الجولات المقبلة.