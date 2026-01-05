«الكان» يكشف قيمة دياز الحقيقية.. إشادة إسبانية ممزوجة بالحسرة

كشف تألق إبراهيم دياز المميز مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2025 القيمة الحقيقية للاعب على أعلى المستويات القارية، ليجد نفسه في صدارة اهتمام الإعلام الإسباني، الذي لم يخف إعجابه بما يقدمه نجم ريال مدريد، مقرونًا بحسرة واضحة على خسارة موهبة اختارت تمثيل «أسود الأطلس» بدلًا من «لا روخا».

وخطف دياز الأضواء بعدما واصل التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي في بطولة أفريقيا، ليصبح أول لاعب مغربي يحقق هذا الرقم في تاريخ البطولة، إلى جانب اعتلائه صدارة هدافي النسخة الحالية، وتحصله على جائزة رجل المباراة للمرة الثانية، في تأكيد جديد على تأثيره الكبير داخل الملعب.

ولم يمر هذا التألق مرور الكرام على الصحافة الإسبانية، حيث خصصت صحيفة «آس» مساحة واسعة للحديث عن أداء اللاعب، واصفة إياه بـ«الحالة الجنونية» داخل المستطيل الأخضر، ومشيرة إلى أن المنتخب المغربي يمتلك اليوم لاعبًا عبقريًا يقود خطه الأمامي بثقة وشخصية قائد، رغم أنه لم يولد في المغرب ونشأ كرويًا في إسبانيا.

وأبرزت الصحيفة أن دياز تحول في أمم إفريقيا إلى النجم الأول للمغرب، وصانع الفارق في المباريات الكبرى، وهو ما أعاد فتح باب التساؤلات داخل الأوساط الإسبانية حول أسباب التفريط في لاعب يمتلك هذه الجرأة والقدرة على التعامل في المساحات الضيقة.

وتداولت منصات إعلامية إسبانية عديدة مقاطع وتحليلات لأهداف دياز، معتبرة أن ما يقدمه مع المغرب يعكس تطورًا ذهنيًا وفنيًا كبيرًا، ويؤكد أنه وجد البيئة المناسبة للتألق، في ظل الثقة التي منحه إياها المدرب وليد الركراكي، والدور المحوري الذي يؤديه داخل منظومة «أسود الأطلس».