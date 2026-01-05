من الدوري الفرنسي إلى البريميرليغ.. تشيلسي يستعد للإعلان عن مدربه الجديد

خطى نادي تشيلسي خطوة جديدة في ملف المدير الفني، بعدما اقترب من حسم تعاقده مع الإنجليزي ليام روسينيور، مدرب ستراسبورغ الفرنسي، لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، عقب الانفصال عن الإيطالي إنزو ماريسكا مطلع العام الجاري، في ظل رغبة الإدارة في استعادة الاستقرار الفني سريعًا.

وكشفت تقارير صحفية أن روسينيور وصل بالفعل إلى العاصمة البريطانية لندن، تمهيدًا لتولي المهمة رسميًا، بعد الاتفاق على الخطوط العريضة للتعاقد، ليصبح الإعلان مسألة وقت، في انتظار استكمال بعض الإجراءات التنظيمية بين الأطراف المعنية.

وجاء تحرك تشيلسي نحو روسينيور بعد فترة قصيرة من رحيل ماريسكا، حيث خاض الفريق أولى مبارياته تحت قيادة مؤقتة، ونجح في الخروج بتعادل أمام مانشستر سيتي، ما منح الإدارة هامشًا زمنيًا محدودًا لاختيار المدرب الدائم.

ويرتبط اسم روسينيور بعلاقة غير مباشرة بتشيلسي، في ظل الملكية المشتركة بين النادي اللندني وستراسبورغ، ما سهل المفاوضات بين الطرفين، خاصة مع القناعة بما قدمه المدرب الإنجليزي خلال تجربته الأخيرة في الدوري الفرنسي.

وكان روسينيور قد ودع جماهير ستراسبورغ عقب التعادل الأخير أمام نيس، في تصريحات حملت إشارات واضحة لنهاية مشواره مع الفريق، بعدما قاده لتحقيق نتائج إيجابية، أبرزها إنهاء الموسم الماضي في مركز متقدم والتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

ويمتلك المدرب الإنجليزي تجربة تدريبية بدأت بشكل مؤقت مع ديربي كاونتي، قبل أن يقود هال سيتي لمدة موسمين، ثم يخوض تحديه الأبرز مع ستراسبورغ، حيث سجل نسبة انتصارات مميزة، ما جعله محل اهتمام إدارة تشيلسي في توقيت صعب من الموسم.

ومن المنتظر أن يحسم تشيلسي الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد فور إنهاء ستراسبورغ إجراءات التعاقد مع البديل، في وقت يسعى فيه النادي اللندني إلى إعادة ترتيب أوراقه الفنية، استعدادًا لاستحقاقات البريميرليغ والمنافسات المقبلة.