قرار إداري صارم من ريال مدريد يحدد مصير فينيسيوس

وصل ملف تجديد عقد فينيسيوس جونيور إلى مرحلة مهمة داخل أروقة ريال مدريد، بعدما اتخذت إدارة النادي قرارًا إداريًا صارمًا يضع النجم البرازيلي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما القبول بشروط النادي أو فتح باب الرحيل خلال الفترة المقبلة، في رسالة واضحة تعكس تمسك الإدارة بسياسة الانضباط وعدم الرضوخ لأي ضغوط فردية مهما كان اسم اللاعب.

وبحسب التقارير المتداولة، فإن مفاوضات التجديد تعثرت خلال الأسابيع الأخيرة بسبب تباين وجهات النظر حول الجوانب المالية ودور اللاعب داخل المشروع الرياضي الجديد، حيث أبدى فينيسيوس رغبته في تحسين عقده ليكون ضمن أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق، وهو ما قوبل بتحفظ من إدارة ريال مدريد، التي تخشى خلق سابقة قد تؤثر على هيكل الرواتب والتوازن داخل غرفة الملابس.

ورغم استعداد فلورنتينو بيريز رئيس الريال لتقديم عرض محسن يعكس قيمة فينيسيوس الفنية وتأثيره داخل الملعب، إلا أن الإدارة شددت على أن أي تجديد يجب أن يتم وفق شروط النادي، وبما يتماشى مع سياسته القائمة على الاستقرار والانضباط، دون الدخول في مفاوضات مفتوحة أو استثناءات خاصة.

وفي هذا الإطار، أشارت تقارير إسبانية إلى أن الخلافات بين اللاعب والإدارة لم تقتصر على الجوانب المالية فقط، بل امتدت إلى بعض التفاصيل الفنية داخل الفريق، خاصة المتعلقة برؤية المدرب تشابي ألونسو، وهو ما زاد من تعقيد الموقف ودفع الإدارة للتفكير جديًا في حسم الملف سريعًا، سواء بالاستمرار وفق تصور واضح أو الاتجاه إلى خيار آخر في سوق الانتقالات.

ورغم الأجواء المشحونة، حرص فينيسيوس على توجيه رسائل إيجابية للجماهير، مؤكدًا ارتباطه بريال مدريد ورغبته في تحقيق المزيد من النجاحات بقميص النادي، إلا أن هذه الرسائل لم تغير من موقف الإدارة التي ترى أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات تحمي استقرار الفريق على المدى الطويل.

ويبدو أن مستقبل فينيسيوس مع ريال مدريد بات مرهونًا بقدرته على التوافق مع شروط النادي، في وقت تراقب فيه عدة أندية أوروبية وعربية، تطورات الملف تحسبًا لأي تحرك محتمل.