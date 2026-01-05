موعد مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

يواجه منتخب المغرب نظيره الكاميروني في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، في مباراة حاسمة ضمن مشوار المنتخبين بالبطولة المقامة على الأراضي المغربية، حيث يسعى كل منتخب لمواصلة طريقه نحو اللقب القاري.

وتقام مباراة المغرب ضد الكاميرون يوم الجمعة 9 يناير، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وسط حضور جماهيري مرتقب في واحدة من أقوى قمم الدور ربع النهائي.

وكان منتخب المغرب قد بلغ هذا الدور بعد فوزه الصعب على تنزانيا بهدف دون مقابل في ثمن النهائي، مستفيدًا من صلابة دفاعه وتألق حارسه ياسين بونو، بينما تأهل منتخب الكاميرون عقب تفوقه على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

وتصدر أسود الأطلس المجموعة الأولى في دور المجموعات برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على زامبيا وجزر القمر والتعادل مع مالي، في حين أنهى المنتخب الكاميروني دور المجموعات في المركز الثاني ضمن مجموعته، متساويًا في النقاط مع المتصدر، قبل أن يحسم بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

وتحمل المواجهة طابعًا خاصًا نظرًا للتاريخ الطويل بين المنتخبين في بطولة أمم إفريقيا، حيث سبق أن التقيا في أكثر من مناسبة، ما يمنح اللقاء بعدًا تنافسيًا إضافيًا، خاصة مع اقتراب البطولة من مراحلها النهائية.

يذكر أن منتخب المغرب يطمح إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور من أجل مواصلة التقدم نحو نصف النهائي، بينما يدخل منتخب الكاميرون المباراة بطموح استعادة أمجاده القارية، في مواجهة ينتظر أن تحسم تفاصيلها الصغيرة هوية المتأهل إلى الدور المقبل.