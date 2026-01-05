بين بونو والحضري.. صراع الأرقام يشتعل في أمم إفريقيا

أشعل ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب سباق الأرقام التاريخية في كأس أمم إفريقيا، بعدما واصل الحفاظ على نظافة شباكه، ليقترب خطوة إضافية من الرقم القياسي المسجل باسم المصري عصام الحضري، ويضع صراع الحراس الأسطوريين في الواجهة القارية من جديد.

وواصل بونو كتابة فصول مميزة في مسيرته الإفريقية، عقب خروجه بشباك نظيفة أمام تنزانيا في دور الـ 16 من نسخة 2025 المقامة بالمغرب، رافعًا رصيده إلى 9 مباريات بشباك نظيفة في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية، ليعادل أرقام أسماء بارزة في تاريخ الحراسة الإفريقية.

وبات الحارس المغربي يحتل المركز الخامس في قائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، متساويًا مع جوزيف أنطوان بيل (الكاميرون) وكينيدي مويني (زامبيا)، ومقتربًا من آلان جواميني وفينسنت إنياما اللذين يمتلكان 10 مباريات بشباك نظيفة لكل منهما، فيما يتصدر القائمة عصام الحضري بـ 14 مباراة.

وعلى المستوى العربي، فرض بونو نفسه كثاني أكثر الحراس العرب حفاظًا على نظافة الشباك في تاريخ البطولة، متجاوزًا أسماء بارزة مثل مهدي سرباح ونادر السيد، ليصبح المطارد المباشر الوحيد لرقم «السد العالي» عصام الحضري، الذي لا يزال يتربع على القمة منذ سنوات.

وتتزايد فرص بونو لمواصلة تقليص الفارق، في ظل استمرار منتخب المغرب في المنافسة على اللقب، واستفادته من عاملي الأرض والجمهور، ما يمنحه إمكانية إضافة أرقام جديدة إلى سجله في الأدوار المقبلة، وإبقاء صراع الأرقام مفتوحًا حتى المراحل الأخيرة من البطولة.