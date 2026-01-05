أموريم: لست كونتي أو مورينيو.. أنا المدير الفني لمانشستر يونايتد

رد البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على الجدل الدائر حول طبيعة دوره وصلاحياته داخل النادي، مؤكدًا أنه لا يقارن نفسه بأسماء مثل أنطونيو كونتي أو جوزيه مورينيو أو توماس توخيل، لكنه المدير الفني الحالي للفريق، وجاء إلى «أولد ترافورد» بهذه الصفة الواضحة، وسيمارس مهامه وفق هذا الإطار حتى يقرر مجلس الإدارة غير ذلك.

وجاءت تصريحات أموريم عقب التعادل أمام ليدز يونايتد في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي، حيث شدد خلال المؤتمر الصحفي على أنه لم يأت للعمل كمدرب محدود الصلاحيات، بل كمدير فني يتحمل المسؤولية الكاملة داخل المنظومة الفنية، ويتمتع بصلاحيات تتناسب مع طبيعة هذا الدور.

وأكد المدرب البرتغالي تمسكه بالاستمرار في منصبه حتى نهاية عقده الممتد إلى يونيو 2027، نافيًا وجود أي نية للاستقالة، ومشيرًا إلى أن توصيف منصبه ليس تفصيلاً شكليًا، بل مسألة أساسية تحدد طريقة العمل واتخاذ القرار داخل النادي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير صحفية إنجليزية تحدثت عن وجود توتر بين أموريم ومدير كرة القدم في مانشستر يونايتد جيسون ويلكوكس، خاصة فيما يتعلق بمرونة الخيارات التكتيكية وحدود التدخل الإداري في قرارات الفريق الأول، وهو ما أعاد إلى الواجهة الجدل داخل النادي حول توزيع الصلاحيات بين الجهاز الفني والإدارة الرياضية.

ورغم تذبذب نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، فإن مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويبقى قريبًا من مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في وقت يسعى فيه أموريم إلى فرض رؤيته الفنية والإدارية كاملة داخل «أولد ترافورد»، وسط ضغوط جماهيرية وإدارية متزايدة.