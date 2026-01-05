أمم أفريقيا تشهد رقمًا مغربيًا جديدًا باسم إبراهيم دياز

شهدت بطولة كأس أمم أفريقيا رقمًا مغربيًا جديدًا، بعدما دون إبراهيم دياز اسمه في سجلات تاريخ المسابقة، عقب تسجيله هدفًا مع منتخب المغرب خلال مواجهة تنزانيا في دور الـ 16 من النسخة الحالية المقامة على الأراضي المغربية.

وسجل دياز هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 64 من اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، ليصبح أول لاعب مغربي ينجح في التسجيل خلال أربع مباريات متتالية في تاريخ مشاركات المغرب بكأس أمم أفريقيا.

وجاء هذا الإنجاز بعدما سبق لنجم ريال مدريد هز شباك كل من جزر القمر ومالي وزامبيا خلال دور المجموعات، ليؤكد استمراريته التهديفية وتأثيره المباشر في مشوار «أسود الأطلس» بالبطولة القارية.

ورفع إبراهيم دياز رصيده إلى أربعة أهداف، لينفرد بصدارة جدول ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2025 حتى الآن، بفارق هدف واحد عن أقرب ملاحقيه، معززًا حظوظ المغرب في المنافسة على اللقب.

ويواصل المنتخب المغربي مسيرته في البطولة بثقة كبيرة، مستفيدًا من تألق عناصره الهجومية، وعلى رأسهم دياز، الذي بات أحد أبرز نجوم النسخة الحالية.