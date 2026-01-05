الكاميرون تهزم جنوب أفريقيا وتواجه المغرب في ربع نهائي «الكان»

حجز منتخب الكاميرون مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بعدما حقق فوزًا مهمًا على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 2-1، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع المنتخب المغربي في مواجهة قوية بالعاصمة الرباط.

وسجل هدفي المنتخب الكاميروني كل من تشامادو في الدقيقة 34، وكريستيان كوفان مطلع الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 47، فيما جاء هدف جنوب أفريقيا الوحيد عن طريق ماكوبا في الدقيقة 89، ليعيش «الأسود غير المروضة» لحظات توتر في الدقائق الأخيرة قبل حسم التأهل.

وعلى الرغم من البداية القوية لمنتخب جنوب أفريقيا في الدقائق الأولى من اللقاء، فإن المنتخب الكاميروني نجح تدريجيًا في امتصاص الضغط وفرض أسلوبه، لينهي الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بعد تحسن واضح في الأداء الجماعي والتنظيم الدفاعي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أكد المنتخب الكاميروني صحوته سريعًا، حين أضاف الهدف الثاني بضربة رأس من كوفان، منح بها فريقه أفضلية مريحة وأجبر جنوب أفريقيا على فتح خطوطه بحثًا عن العودة.

حاول منتخب جنوب أفريقيا العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني، وهدد مرمى الكاميرون في أكثر من مناسبة، إلا أن الحارس دوني إيباسي كان حاضرًا، وأبقى التفوق الكاميروني قائمًا، في وقت كاد فيه الفريق أن يعزز تقدمه عبر الهجمات المرتدة.

وجاء هدف ماكوبا المتأخر ليمنح المباراة إثارة إضافية في دقائقها الأخيرة، دون أن ينجح منتخب جنوب أفريقيا في إدراك التعادل، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا تأهل الكاميرون.

وبهذا الفوز، يضرب منتخب الكاميرون موعدًا مع المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي، في مواجهة مرتقبة تقام يوم الجمعة المقبل على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، وتعد واحدة من أبرز قمم البطولة، في ظل الطموحات الكبيرة للمنتخبين في المنافسة على اللقب القاري.

ويأمل «أسود الأطلس» في استثمار عاملي الأرض والجمهور لمواصلة مشوارهم، فيما يدخل المنتخب الكاميروني المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عبوره الصعب أمام جنوب أفريقيا، في مباراة تحمل الكثير من الندية.