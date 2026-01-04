المغرب يعبر تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا

حجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره التنزاني بهدف دون رد، في مواجهة فرض فيها «أسود الأطلس» سيطرتهم أغلب فتراتها، قبل أن يحسمها إبراهيم دياز في الشوط الثاني.

وسجل دياز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، بعدما تلقى تمريرة متقنة من أشرف حكيمي، راوغ على إثرها أحد مدافعي تنزانيا وسدد كرة قوية من زاوية ضيقة استقرت داخل الشباك، ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور.

وفرض المنتخب المغربي أفضليته منذ الدقائق الأولى، وسيطر على مجريات اللعب في الشوط الأول، وهدد مرمى تنزانيا في أكثر من مناسبة، بينما اعتمد المنافس على الهجمات المرتدة التي كادت أن تسفر عن هدف مبكر في الدقيقة الثالثة، لولا إهدار الفرصة أمام المرمى.

وسجل إسماعيل صيباري هدفًا مبكرًا بضربة رأس في الدقيقة 15، مستغلًا كرة ثابتة نفذها عبد الصمد الزلزولي، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

وتواصل الضغط المغربي قبل نهاية الشوط الأول، حيث اقترب دياز من التسجيل بتسديدة علت العارضة في الدقيقة 37، تلاها رأسية من أيوب الكعبي مرت بجوار القائم، وسط تألق دفاعي وحضور مميز لحارس تنزانيا حسين ماسالانجا.

وشهد اللقاء الظهور الأساسي الأول لأشرف حكيمي في البطولة، بعد غيابه عن أول مباراتين في دور المجموعات ومشاركته بديلًا في اللقاء الأخير، ونجح في إضافة حلول هجومية مؤثرة من الجهة اليمنى، وصنع أكثر من فرصة خطيرة.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي محاولاته، حيث تصدى حارس تنزانيا لعدة كرات خطيرة من الزلزولي، بينما سدد بلال الخنوس كرة قوية من خارج المنطقة علت العارضة، قبل أن ترتد ركلة حرة مباشرة من العارضة نفذها حكيمي في الدقيقة 60.

وفي المقابل، أنقذ ياسين بونو مرمى المغرب من هدف محقق في إحدى الهجمات المرتدة لتنزانيا، بتصدي حاسم لتسديدة قوية أبقى بها شباكه نظيفة.

وجاء هدف دياز ليضع حدًا لمعاناة المغرب أمام التكتل الدفاعي التنزاني، ويؤكد التفوق المغربي الذي استمر حتى صافرة النهاية، ليحسم «أسود الأطلس» بطاقة التأهل عن جدارة.

وينتظر المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي الفائز من المواجهة التي تجمع منتخبي جنوب إفريقيا والكاميرون، والمقرر إقامتها في وقت لاحق، في طريق البحث عن مواصلة المشوار نحو اللقب القاري.