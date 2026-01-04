الإصابة تحرم منتخب مصر من مهاجمه أمام بنين

تلقى منتخب مصر ضربة هجومية قبل ساعات من مواجهة بنين المرتقبة في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بعدما تأكد غياب المهاجم أسامة فيصل عن اللقاء، إثر تعرضه لإصابة خلال التدريبات الأخيرة للفراعنة.

وتعرض أسامة فيصل، مهاجم منتخب مصر ونادي البنك الأهلي، لكدمة قوية في وجه القدم أثناء مران المنتخب يوم الأحد، استعدادًا لمباراة بنين المقررة مساء الإثنين، ما دفع الجهاز الطبي إلى استبعاده من اللقاء حفاظًا على سلامته.

وأكد المركز الإعلامي للمنتخب المصري أن اللاعب خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بكدمة، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي، مع صعوبة لحاقه بمواجهة بنين في الدور ثمن النهائي.

ويأتي غياب أسامة فيصل مع دخول المنتخب المصري الأدوار الإقصائية للبطولة، حيث كان الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يعول على اللاعب ضمن الحلول الهجومية في ظل ضغط المباريات.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب بنين مساء الإثنين، ضمن منافسات دور الـ 16، بعدما تصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، عقب الفوز على زيمبابوي وجنوب إفريقيا، والتعادل السلبي مع أنغولا.

في المقابل، تأهل منتخب بنين إلى الدور ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة، ويطمح إلى تكرار مفاجآته السابقة في البطولة القارية، خاصة بعدما سبق له إقصاء المغرب في نسخة 2019.

ويسعى منتخب مصر إلى تجاوز عقبة بنين وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، لمواصلة مشواره في البطولة، والمنافسة على اللقب القاري.