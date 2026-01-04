الدوري القطري يفرض مغادرة الملعب لمدة دقيقة لتلقي العلاج



شددت مؤسسة دوري نجوم قطر، في الاجتماع الفني للدور الثاني من دوري نجوم بنك الدوحة لموسم 2025-2026، على أن أي لاعب يتلقى رعاية طبية على أرض الملعب عليه أن يغادر الملعب لمدة دقيقة واحدة، وذلك للتقليل من إضاعة الوقت، والحفاظ على سير المباراة بسلاسة.



ويهدف القرار إلى تسريع الأداء، وزيادة الزمن الفعلي للعب، بعدما تم تطبيق القاعدة نفسها بنجاح في بطولة كأس العرب الأخيرة في قطر، ولكن اعتمد الاتحاد الدولي للكرة «فيفا» وقتها مغادرة اللاعب لمدة دقيقتين، لتلقي العلاج خارج الملعب.



ويتصدر الغرافة جدول ترتيب الدوري القطري مع نهاية مباريات الدور الأول بحصده 25 نقطة من 11 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن الشمال في المركز الثاني، و5 نقاط عن كل من السد والريان في المركزين الثالث والرابع، ومن المقرر أن ينطلق الدور الثاني بمباريات الجولة 12، وتجمع أم صلال مع الغرافة، والسيلية مع الريان، والأهلي مع الشمال، الوكرة مع العربي، والشحانية مع الدحيل، وقطر مع السد.