مانشستر يونايتد يسقط في فخ ليدز

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام مضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، على ملعب «إيلاند رود»، ليكتفي كل فريق بنقطة في مواجهة اتسمت بالندية والإيقاع المرتفع.

ودخل مانشستر يونايتد اللقاء بنزعة هجومية واضحة منذ الدقائق الأولى، ونجح في الوصول إلى مرمى ليدز مبكرًا، إلا أن الهدف الذي سجله لم يحتسب بداعي التسلل، ليستمر التعادل السلبي مسيطرًا على مجريات الشوط الأول رغم بعض المحاولات المتبادلة دون خطورة حقيقية على المرميين.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح ليدز يونايتد في استغلال خطأ دفاعي داخل صفوف يونايتد، حيث سجل هدف التقدم في الدقيقة 62 بعد كرة طولية استغلها اللاعب أرونسون، لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

ولم يتأخر رد مانشستر يونايتد كثيرًا، إذ أعاد المباراة إلى نقطة البداية بعد ثلاث دقائق فقط، عبر هجمة منظمة انتهت عند كونيا الذي سدد الكرة بنجاح داخل المرمى، معلنًا هدف التعادل في الدقيقة 65.

وشهدت الدقائق المتبقية من اللقاء محاولات متبادلة من الطرفين لخطف هدف الفوز، حيث ضغط ليدز مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، في الوقت الذي اعتمد فيه يونايتد على التحولات السريعة، لكن دون أن ينجح أي فريق في تغيير النتيجة.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 31 نقطة ليستقر في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما وصل رصيد ليدز يونايتد إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر، ليواصل كلا الفريقين مشوارهما في المسابقة وسط حسابات متباينة في قادم الجولات.