العين والوصل وشباب الأهلي أكبر المستفيدين من الجولة 11.. والشارقة يدخل دائرة الخطر



خرجت أندية العين والوصل وشباب الأهلي، بالاستفادة الأكبر من نتائج مباريات الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما وسع «الزعيم» الفارق بينه وبين مطارديه، مبتعداً بالصدارة، وانتزع «الإمبراطور» وصافة جدول الترتيب، وزاد «الفرسان» من ضغطهم على القمة، في الوقت الذي لا تزال فيه دوامة الهبوط تسحب المزيد من الأندية، بدخول الشارقة مع بني ياس ودبا والبطائح، في صراع البحث عن طوق النجاة.



وفي الصراع على قمة جدول ترتيب دوري المحترفين، واصل العين الابتعاد بالصدارة، بعد حسمه لمواجهة ضيفه الشارقة على استاد هزاع بن زايد، بهدف دون رد، سجله حسين رحيمي، ليصل «الزعيم» إلى النقطة 27، معززاً موقعه في المركز الأول، وتوقف رصيد الشارقة عند 7 نقاط، وتراجع إلى المركز 12، ولديه مباراتان مؤجلتان.



وحسم الوصل مواجهة ضيفه الوحدة على استاد زعبيل، بهدف دون رد، سجله برايان بالاسيوس، ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى 21 نقطة، ليحتل الوصافة، بعدما كسر سلسلة انتصارات الوحدة في بطولة الدوري، التي امتدت منذ يناير 2025، كما حقق فوزه الأول على الوحدة منذ فبراير 2019، مُنهياً سلسلة 10 مواجهات دون تحقيق الفوز، بينما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 21، وتراجع إلى المركز الثالث.



وحقق شباب الأهلي فوزاً قاسياً على مضيفه الجزيرة بثلاثية دون رد، على استاد محمد بن زايد، وأصبح «الفرسان» أكثر من حقق الفوز على الجزيرة في دوري المحترفين، بتحقيقه 17 انتصاراً، وأكثر من هز شباكه، بتسجيله 61 هدفاً، ورفعوا رصيدهم إلى النقطة 20، وصعدوا للمركز الرابع، مع تبقي مواجهتين مؤجلتين للفريق، فيما توقف رصيد الجزيرة عند 18 نقطة في المركز الخامس.



وافتتح سلطان عادل التسجيل لشباب الأهلي، ليكون ثاني أهداف اللاعب في مرمى الجزيرة في دوري المحترفين، بعد هدفه مع كلباء، عندما كان يلعب معه على سبيل الإعارة، وذلك في مارس 2022، وأضاف هدفي «الفرسان» الثاني والثالث، كل من يوري سيزار وبرنو كاسكاردو.



وتغلب النصر على مضيفه بني ياس 2-1، وسجل ثنائية «العميد» جونتاس سانتوس ورامون ميريز، وأحرز هدف بني ياس الوحيد جودوين، ورفع النصر رصيده للنقطة 18 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد «السماوي» عند النقطة 7 في المركز 11.



وعاد الظفرة من استاد صقر بن محمد القاسمي بانتصار ثمين، سطره على حساب مضيفه خورفكان، بنتيجة 3-2، وهو الانتصار الأول للظفرة خارج ملعبه في دوري هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم لاحتلال المركز السابع، أما خورفكان، فتجمد رصيده عند 11 نقطة، واستقر في المركز العاشر.



وحسم كلباء مواجهة مضيفه عجمان بهدف دون رد، وسجله سامان قدوس، في اللقاء الذي أقيم على استاد راشد بن سعيد، ورفع كلباء رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد عجمان عند النقطة 13 في المركز التاسع.



وحقق دبا فوزه الأول في المسابقة، بعد انتصاره الثمين خارج قواعده، أمام مستضيفه البطائح، على استاد خالد بن محمد، ليضيف دبا 3 نقاط ثمينة لرصيده، ويصل للنقطة 6، ويصعد للمركز 13 قبل الأخير، فيما يتراجع البطائح بذات الرصيد إلى المركز 14 الأخير، وسجل هدف المباراة الوحيد مهند علي، ليصبح الهدف رقم 40 للاعبين العراقيين في تاريخ دوري أدنوك للمحترفين.