«الأبيض الأولمبي» يواصل تحضيراته لكأس آسيا تحت 23 عاماً



يستعد منتخبنا الوطني الأولمبي، لبدء مشواره في كأس آسيا تحت 23 عاماً، عندما يلتقي المنتخب القطري في الساعة الثامنة والنصف من مساء الأربعاء المقبل بتوقيت الإمارات، في الجولة الأولى للبطولة التي تنطلق بعد غد الثلاثاء، بمشاركة 16 منتخباً.



ويواصل منتخبنا تدريباته اليومية تحت قيادة مدربه الأوروغوياني مارسيلو برولي، بمشاركة 23 لاعباً، تحضيراته لبدء مشواره القاري، وضمت القائمة اللاعبين خالد توحيد، عدلي محمد، مرزوق البدواوي، مبارك بن زامة، منصور صالح المنهالي، أحمد مال الله، ليونارد أميسيميكو، يوسف المرزوقي، هزاع شهاب، ريتشارد أوكونور، خميس المنصوري، سولومون سوسو، علي عبد العزيز، محمد الوافي، حازم عباس، مطر زعل، جونيور نداي، منصور المنهالي، عيسى خلفان، مايد الكاس، علي المعمري، محمد جمعة، وسلطان عادل.



يتنافس منتخبنا ضمن المجموعة الثانية للبطولة، مع منتخبات قطر وسوريا، واليابان التي توجت بلقب نسخة 2024، لتصبح أول منتخب يحرز الكأس مرتين، في حين، سيخوض منتخبا قرغيزستان ولبنان مشاركتهما الأولى في النهائيات، ليرتفع عدد المنتخبات التي شاركت في تاريخ البطولة إلى 27 منتخباً، وسيحاول المنتخبان تجاوز إنجاز إندونيسيا، التي أنهت مشاركتها الأولى قبل عامين في المركز الرابع.