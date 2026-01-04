12 بطاقة صفراء في قمة العين والشارقة و4 حالات طرد في الجولة 11



شهدت الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، تسجيل 15 هدفاً بمعدل 2.1 هدف في المباراة الواحدة، وظهرت البطاقة الصفراء 34 مرة، والحمراء 4 مرات، واحتُسبت ركلتا جزاء سجلت إحداها وضاعت الأخرى، وأدارت الصافرة الأجنبية 3 مباريات، وأدارت الصافرة النسائية بقيادة حكم الساحة روضة المنصوري، مباراة البطائح ودبا، ولم تكن فيها قرارات مؤثرة، وظهرت فيها البطاقة الصفراء مرتين.



وأدار الحكم الروماني استيفان كوفاكس، مباراة العين وضيفه الشارقة، وأظهر البطاقة الصفراء 12 مرة، والحمراء مرة واحدة، لتكون واحدة من أكثر المواجهات ظهوراً للبطاقات الملونة، وشهدت تدخل تقنية الفيديو لإلغاء هدف للعين سجله لابا كودجو في الدقيقة 39.

وأدار الحكم البرازيلي رامون اباتي، قمة شباب الأهلي ومضيفه الجزيرة في ختام الجولة، وشهدت ظهور البطاقة الصفراء 5 مرات، وأدار الحكم التركي خليل أوموت ميلر، مباراة الوصل والوحدة، وظهرت فيها البطاقة الصفراء 4 مرات.



فيما أدار بقية مباريات الجولة، حكام مواطنون، حيث أدار لقاء النصر ومضيفه بني ياس، الحكم عمر آل علي، واحتسب ركلة جزاء لبني ياس سددها شوكوروف، وتصدى لها عبدالله التميمي حارس النصر، في الدقيقة 45+10 من الوقت الضائع للشوط الأول، كما طرد في الدقيقة 53، ليونيل وامبا مهاجم بني ياس، بالبطاقة الحمراء المباشرة.



وأدار مباراة الظفرة ومضيفه خورفكان، الحكم محمد الهرمودي، وأشهر خلالها البطاقة الحمراء للاعب خورفكان إيلتون فيليبي، قبل أن يستبدلها بالصفراء بعد العودة لتقنية الفيديو، لتكون المباراة الوحيدة في الجولة التي تشهد بطاقة صفراء واحدة، كما احتسب ركلة جزاء لخورفكان، وسجل منها هدفه الثاني عن طريق لورينسي دو ناسسيمنتو.



وأدار مواجهة كلباء ومضيفه عجمان، الحكم سهيل عبد الله علي، وطرد لاعبي عجمان إسماعيل مؤمن وعبد الله عباس في الدقيقتين 37 و2+90، بعد حصولهما على الإنذار الثاني، لينهي عجمان المباراة بتسعة لاعبين، كما شهد اللقاء التراجع عن احتساب ركلة جزاء لعجمان في الدقيقة 84، بعد تدخل من تقنية الفيديو.