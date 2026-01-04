زكريا أحمد: الجولة 11 شحيحة هجومياً.. والمقبالي ملك الشباك النظيفة



اعتبر الدكتور زكريا أحمد العوضي، الخبير الآسيوي والإماراتي في حراسة المرمى، أن الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، والمتوافقة مع أولى جولات عام 2026، شحيحة هجومياً، ومميزة دفاعياً، بعدما شهدت تسجيل 15 هدفاً، ومحافظة 5 حراس مرمى على نظافة شباكهم، وهم: خالد السناني مع الوصل، خالد عيسى مع العين، حمد المنصوري مع كلباء، محمد سالم مع دبا، وحمد المقبالي الذي خرج بشباك نظيفة للمرة الثامنة من 9 مباريات، وهو رقم مميز جداً، ليصل إجمالي الشباك النظيفة في نسخة دورينا هذا الموسم إلى 46 من 73 مباراة.



موضحاً أن أحمد حمدان قائد خورفكان وحارسه المميز، لا يزال الأكثر تفوقاً بالتصدي لـ33 كرة، ومعه محمد سالم حارس دبا المخضرم الذي استطاع في الجولة 11، قيادة فريقه لتحقيق الفوز الأول، مع الخروج بشباك نظيفة، بينما يبقى كل من أمجد السيد حارس الظفرة، وفهد الظنحاني حارس بني ياس، وعلي خصيف حارس الجزيرة، المشاركين بانتظام ودون انقطاع مع أنديتهم، وأشار إلى أن أهداف تلك الجولة وزعت ما بين 7 أهداف في الشوط الأول، و8 أهداف في الشوط الثاني، وسُجل 13 هدفاً من داخل منطقة الجزاء، وهدفان من خارج المنطقة، ومنها 5 أهداف من تسديد مباشر على المرمى.



وحمل الدكتور زكريا، حراس المرمى مسؤولية 3 أهداف، وهم علي خصيف في الهدف الأول لشباب الأهلي، ومحمد الشامسي حارس الوحدة، مسؤولية هدف الوصل، وأحمد حمدان حارس خورفكان، مسؤولية هدف الظفرة، مشيراً إلى أن أمجد السيد، كان صاحب التصدي الأبرز في الوقت القاتل من الشوط الثاني ليحافظ على فوز فريقه الظفرة على خورفكان، وتصدي عبدالله التميمي حارس النصر، لضربة جزاء في وقت مهم من مباراة فريقه مع بني ياس، وأعتبره نجم الجولة بعدما أسهم في تحقيق «العميد» لانتصار مهم، مشيداً بعودة خالد السناني لجزء من مستواه، ما أعاد الانتصار لفريقه في مباراة القمة مع الوحدة، وليعود الوصل للمنافسة بقوة على اللقب.



كما أثنى على عادل الحوسني حارس الشارقة رغم خسارة فريقه أمام المتصدر العين، مؤكداً أنه كان لديه تصديات مميزة في الجولة، وأوضح أن عوض حمد المنصوري، عوض غياب الحارس الأساسي لكلباء سلطان المنذري، وقاد فريقه كلباء للفوز على عجمان، فيما تمكن محمد سالم حارس دبا المخضرم وأكبر حراس مسابقة الدوري، من قيادة فريقه لنصر أول بخبرات السنين، ووجه في الختام رسالة ودية إلى الحارس محمد الشامسي، وأكد خلالها على أنه كان الرقم الصعب في حراسة مرمى الوحدة والمنتخب، وقال: «كنا ننتظر منك الكثير ومازال لدينا أمل بأن ترجع إلى مستواك المعهود، والتحدي الأهم لديك الآن أن تعود أقوى وأفضل، ونحن حتى الآن نبحث عن محمد الشامسي حارسنا الأفضل».