قبل موقعة بنين.. حسام حسن يتحدث عن الحارس الأساسي وحالة المصابين

تحدث حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن كواليس الاستعداد لمواجهة بنين في دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا 2025، متطرقًا إلى موقف الحارس الأساسي، وحالة المصابين داخل المعسكر، مؤكدًا جاهزية المنتخب لخوض اللقاء المرتقب دون الاستهانة بالمنافس.

وأوضح حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن منتخب مصر يمتلك مجموعة مميزة من حراس المرمى، مشددًا على ثقته الكاملة في جميع العناصر المتاحة، ومؤكدًا أن قرار الحارس الأساسي لم يحسم بشكل نهائي حتى موعد المباراة، في ظل المستوى المتقارب بين الحراس والرغبة في اختيار الأنسب فنيًا وجاهزية.

وتطرق المدير الفني إلى ملف الإصابات، كاشفًا أن مصطفى محمد عاد للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي بعد تعافيه، بينما لا يزال مهند لاشين يخضع لبرنامج تأهيلي، على أن يتم تقييم حالته خلال المران الأخير قبل اللقاء، مؤكدًا أن باقي اللاعبين جاهزون ولا يعانون من إصابات مؤثرة.

وأشار حسام حسن إلى أن الجهاز الفني استفاد من فترة التوقف بين مباراتي أنغولا وبنين، سواء على مستوى الاستشفاء البدني أو التحضير الفني، لافتًا إلى أن المنتخب درس نقاط القوة والضعف لدى بنين بشكل جيد، وأن المواجهة لن تكون سهلة كما يعتقد البعض.

وشدد مدرب منتخب مصر على أن أي منتخب يصل إلى هذا الدور يمتلك عناصر قوية، مؤكدًا أن التعامل مع مباراة بنين سيكون باعتبارها «نهائي بطولة»، في ظل الطموحات الكبيرة لإسعاد الجماهير المصرية والمضي قدمًا في البطولة.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن التركيز داخل المعسكر منصب فقط على الجانب الفني، دون الالتفات إلى أي شائعات، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو اللقب القاري.