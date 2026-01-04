حسام حسن يوضح حقيقة مكافآت محمد صلاح داخل معسكر منتخب مصر

نفى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تقديم محمد صلاح مكافآت مالية للاعبين داخل معسكر الفراعنة، مؤكدًا أن هذه الأحاديث لا أساس لها من الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

وأكد حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بنين في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، أن اتحاد الكرة المصري يتكفل بكافة الأمور التنظيمية والمالية الخاصة بالمنتخب، مشددًا على أن المعسكر يسير بشكل طبيعي دون أي تدخلات فردية.

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر أن الحديث عن قيام محمد صلاح بالصرف على اللاعبين أو تنظيم مكافآت خاصة مجرد شائعات، قائلًا إن المنتخب لا يحتاج إلى مثل هذه الأمور في ظل الدعم الكامل الذي يتلقاه من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأشاد حسام حسن بالدور الفني والقيادي لمحمد صلاح داخل المنتخب، معتبرًا إياه أحد الأعمدة الرئيسية للفريق، وصاحب عقلية احترافية مميزة تساعده على تحطيم الأرقام القياسية سواء مع منتخب مصر أو مع نادي ليفربول.

وشدد حسام حسن على أن تركيز الجهاز الفني واللاعبين ينصب بالكامل على مواجهة بنين، مؤكدًا أن المباراة تمثل البطولة بالنسبة للمنتخب في المرحلة الحالية، وأن احترام المنافس هو الطريق الوحيد نحو التأهل وإسعاد الجماهير.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر لم يصل إلى هذا الدور بالصدفة، بل نتيجة عمل واضح وأداء مميز، لافتًا إلى أن جميع اللاعبين جاهزون، مع متابعة الحالة البدنية لبعض العناصر قبل المران الأخير.