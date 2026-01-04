اعتراف قاسٍ من نجم تونس بعد وداع أمم إفريقيا

أطلق حنبعل المجبري، نجم خط وسط منتخب تونس، تصريحات صادمة عقب خروج «نسور قرطاج» من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، مؤكدًا أن الإقصاء لم يكن مفاجئًا، بل نتيجة طبيعية لتأخر تعاني منه كرة القدم التونسية على مختلف المستويات منذ سنوات.

وجاءت تصريحات المجبري بعد خسارة منتخب تونس أمام مالي في دور الـ 16 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في مباراة درامية فتحت الباب أمام موجة من الانتقادات والاعترافات الصريحة من داخل المعسكر التونسي.

وأكد اللاعب الشاب، في حديثه لوسائل الإعلام، أن الخروج من البطولة يعكس أزمة كبيرة، مشددًا على أن التأخر لا يقتصر على الجانب الفني فقط، بل يمتد إلى تفاصيل عديدة تتعلق بالبنية التحتية وإدارة المنظومة الكروية.

وقال المجبري بلهجة واضحة: «ربما يغضب كلامي البعض، لكن الحقيقة يجب أن تُقال.. نحن متأخرون جدًا في كل شيء بكرة القدم، ولا يمكن أن نستمر بهذا الشكل»، مطالبًا بضرورة الجلوس ومراجعة الذات بجدية لتصحيح المسار.

وعقد المجبري مقارنة مباشرة بين وضع الكرة التونسية ونظيرتها المغربية، معتبرًا أن الفارق بات واضحًا، وقال: «انظروا إلى أين وصل المغرب اليوم.. نحن استضفنا كأس أمم إفريقيا قبل 20 عامًا، ولم يتبق لنا شيء من ذلك الإرث».

وأضاف أنه رغم ولادته في فرنسا، فإن ارتباطه بتونس قوي، مؤكدًا شعوره بالحزن لما وصلت إليه الأمور، ومطالبًا بالبدء من «الصفر» لبناء مستقبل أفضل لكرة القدم التونسية.

وتطرق نجم وسط تونس إلى تفاصيل اللقاء، مشيرًا إلى أنه يتفهم قرار استبداله خلال المباراة، خاصة بعد تعرضه لأكثر من إصابة وحصوله على بطاقة صفراء، مؤكدًا أن جميع اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم داخل الملعب.

ووجه المجبري اعتذارًا مباشرًا للجماهير التونسية، قائلًا: «أعتذر للشعب التونسي على الصورة التي ظهرنا بها، أشعر بالاشمئزاز من هذا الوضع، ومن الصعب الحديث بعد الإقصاء، لكن الصراحة واجبة حتى لو تعرضت للانتقاد».

وكان منتخب مالي قد حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على تونس بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، ليضرب موعدًا مع منتخب السنغال.