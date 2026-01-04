تشريع جديد يعيد فتح ملف احتراف المواهب الأرجنتينية مبكرًا

يعيد تشريع جديد أصدره الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم فتح ملف احتراف المواهب الشابة خارج البلاد في سن مبكرة، بعد إقرار قاعدة تهدف إلى حماية الأندية المحلية من خسارة لاعبيها قبل توقيع عقود احترافية داخل الأرجنتين، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول التوازن بين مصالح الأندية ومستقبل اللاعبين الدوليين.

وأفادت تقارير صحفية، بأن القاعدة الجديدة تنص على عدم استدعاء أي لاعب لمنتخبات الأرجنتين السنية إذا انتقل إلى أوروبا قبل توقيع عقد احترافي مع نادٍ أرجنتيني، سواء عبر صفقة انتقال حر أو بقرار عائلي، ضمن ما وصفه الاتحاد بمبدأ «الوطنية» الهادف لحماية منظومة تكوين المواهب المحلية.

وأوضح خافيير مينديز كارتييه، مدير منتخبات الشباب في الاتحاد الأرجنتيني، أن القرار جاء بتوجيه مباشر من رئيس الاتحاد ولجنته التنفيذية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على حقوق الأندية التي تستثمر في تدريب وتطوير اللاعبين منذ الصغر، ومنع فقدانهم دون مقابل رياضي أو مالي.

ويعيد هذا التشريع إلى الأذهان سيناريو تاريخيًا مرتبطًا بمسيرة ليونيل ميسي، الذي غادر الأرجنتين في سن مبكرة للانضمام إلى برشلونة دون توقيع عقد احترافي محلي، ما يعني أنه كان سيحرم من تمثيل منتخبات الشباب لو طبق هذا القانون في بداياته.

وبحسب الاتحاد الأرجنتيني، فإن القاعدة لا تستهدف إغلاق باب الاحتراف الخارجي، لكنها تضع شرطًا تنظيميًا يضمن استفادة الأندية المحلية من مواهبها قبل انتقالها إلى أوروبا، في ظل تزايد حالات الرحيل المبكر خلال السنوات الأخيرة.