أهداف جابرييل تضعه على أعتاب رقم تاريخي مع أرسنال

يواصل البرازيلي جابرييل ماجاليس تأكيد قيمته كأحد أبرز المدافعين المؤثرين في الدوري الإنجليزي، بعدما اقترب من كتابة اسمه في سجلات التاريخ داخل نادي أرسنال، بفضل أرقامه التهديفية المميزة التي جعلته على بعد خطوات قليلة من تحطيم رقم قياسي يعود لسنوات.

ويعد جابرييل أحد الركائز الأساسية في منظومة المدرب ميكيل أرتيتا، حيث لا يقتصر دوره على الصلابة الدفاعية وإغلاق المساحات، بل يمتد ليشكل سلاحًا هجوميًا فعالًا في الكرات الثابتة، مستفيدًا من قوته البدنية وقدرته المميزة على الارتقاء والتمركز داخل منطقة الجزاء.

ويقترب المدافع البرازيلي من معادلة الرقم المسجل باسم الفرنسي لوران كوسيلني، كأكثر المدافعين المركزيين تسجيلًا للأهداف بقميص أرسنال في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما وصل جابرييل إلى 20 هدفًا، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة الرقم التاريخي.

ويعكس هذا الإنجاز التحول الواضح في دور جابرييل داخل الفريق، حيث بات عنصرًا حاسمًا في المباريات المغلقة التي يعاني فيها أرسنال من صعوبة اختراق الدفاعات، إذ تمثل الكرات الثابتة أحد الحلول الرئيسية التي يمنحها اللاعب لفريقه.

ويمتد تفوق جابرييل إلى مستوى الدوري الإنجليزي ككل، حيث يتصدر قائمة المدافعين الأكثر تسجيلًا للأهداف منذ موسم 2020-2021، متفوقًا على أسماء بارزة مثل فيرجيل فان دايك ويوشكو جفارديول، ما يعكس استمراريته وتأثيره الهجومي على مدار عدة مواسم.