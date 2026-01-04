موعد مباراة السنغال ومالي في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

تتجه الأنظار إلى مواجهة قوية تجمع بين منتخبي السنغال ومالي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، في لقاء ينتظر أن يكون من أبرز محطات الأدوار الإقصائية، نظرًا لقيمة المنتخبين وسجلهما في البطولة القارية.

وتقام مباراة السنغال ومالي يوم الجمعة 9 يناير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

وكان منتخب السنغال، بطل نسخة 2021، قد حجز مقعده في ربع النهائي بعد فوزه على منتخب السودان بنتيجة 3-1 في دور ثمن النهائي، في مباراة لم تكن سهلة على «أسود التيرانغا»، قبل أن يحسموها بفضل الفارق البدني والخبرة في الشوط الثاني.

في المقابل، تأهل منتخب مالي إلى الدور ذاته عقب مواجهة درامية أمام منتخب تونس، انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم المنتخب المالي بطاقة العبور بركلات الترجيح، في لقاء اتسم بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

بدأ منتخب السنغال مشواره في دور المجموعات بقوة، بعدما حقق الفوز على بوتسوانا بثلاثية نظيفة، ثم تعادل مع الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله، قبل أن يختتم الدور الأول بانتصار جديد على بنين بثلاثة أهداف دون رد، ليتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط.

أما منتخب مالي، فبلغ الأدوار الإقصائية دون تحقيق أي فوز في دور المجموعات، مكتفيًا بثلاثة تعادلات متتالية أمام زامبيا والمغرب وجزر القمر، ليحل وصيفًا في مجموعته برصيد 3 نقاط، قبل أن يعوض ذلك بالإقصاء المثير لتونس في دور الـ16.

وتحمل مواجهة السنغال ومالي طابعًا خاصًا، كونها تجمع بين بطل سابق يسعى للدفاع عن لقبه، ومنتخب يطمح لمواصلة مفاجآته وبلوغ أبعد نقطة ممكنة في البطولة، ما يجعلها إحدى أكثر مباريات ربع النهائي ترقبًا في كأس أمم إفريقيا 2025.