سيناريو درامي يقصي تونس من أمم أفريقيا ويمنح مالي بطاقة التأهل

ودع منتخب تونس منافسات كأس الأمم الأفريقية، بعد خسارة درامية أمام منتخب مالي بركلات الترجيح 3-2، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في مباراة حافلة بالأحداث قادت المنتخب المالي إلى التأهل لدور الثمانية.

وشهدت المباراة تحولًا مبكرًا في مجرياتها، بعدما اضطر منتخب مالي لاستكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 26، إثر حصول وويو كوليبالي على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي على حنبعل المجبري، ما منح المنتخب التونسي أفضلية عددية واضحة.

ونجحت تونس في ترجمة تفوقها خلال الشوط الثاني، عندما أرسل إلياس سعد كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، حولها البديل فراس شواط برأسية قوية إلى شباك الحارس دجيجي ديارا، معلنًا تقدم «نسور قرطاج» في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

لكن المنتخب المالي رفض الاستسلام، وتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عبر لاسين سينايكو، الذي سجل من ركلة جزاء نفذها بقوة مرت من أسفل يد الحارس التونسي أيمن دحمان.

ولم تتغير النتيجة خلال شوطي الوقت الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لصالح منتخب مالي بنتيجة 3-2، بعد أن سجل البلال توريه الركلة الحاسمة، معلنًا نهاية مشوار تونس في البطولة.

وبهذا الفوز، حجز منتخب مالي بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع منتخب السنغال في مواجهة مرتقبة تقام يوم الجمعة المقبل في مدينة طنجة، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة القارية.