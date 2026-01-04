إنجاز تاريخي ينتظر إبراهيم دياز في أمم إفريقيا

يقترب إبراهيم دياز، نجم منتخب المغرب وريال مدريد الإسباني، من تحقيق إنجاز ببطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما بات على أعتاب رقم غير مسبوق، قد يتحقق في مواجهة تنزانيا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي للنسخة المقامة حاليًا.

ويترقب الشارع الرياضي المغربي مباراة المغرب أمام تنزانيا، المقررة ضمن دور الـ 16، من أجل حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

وقدم دياز مستويات مميزة منذ انطلاق أمم إفريقيا، ونجح في فرض نفسه كأحد أبرز عناصر الخط الأمامي للمنتخب المغربي، بعدما سجل في ثلاث مباريات متتالية أمام منتخبات جزر القمر ومالي وزامبيا، مؤكدًا حضوره الفني وقدرته على صناعة الفارق.

وبات دياز مرشحًا بقوة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، إذ قد يصبح أول لاعب مغربي يسجل في أربع مباريات متتالية خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا، في حال هز شباك المنتخب التنزاني، وهو إنجاز لم يسبق لأي لاعب مغربي تحقيقه في البطولة.

وبتسجيله في ثلاث مباريات متتالية، كان دياز قد عادل رقم الأسطورة أحمد فراس، ليصبح ثاني لاعب مغربي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة القارية، لينضم إلى قائمة محدودة من الأسماء التي تركت بصمتها في أمم إفريقيا.

وتحمل مواجهة تنزانيا أهمية خاصة بالنسبة لدياز، إذ تمثل فرصة مثالية لتعزيز حضوره التاريخي، في ظل الحالة المعنوية المرتفعة التي يعيشها، والثقة الكبيرة التي يحظى بها من الجهاز الفني بقيادة وليد الركراكي، إضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير.

ومنذ التحاقه بالمنتخب المغربي، أصبح إبراهيم دياز أحد الركائز الأساسية في تشكيل «أسود الأطلس»، حيث يعول عليه الجهاز الفني كثيرًا في الأدوار الإقصائية، لما يمتلكه من جودة فنية وقدرة على الحسم في اللحظات المهمة.

وتقام مباراة المغرب ضد تنزانيا اليوم الأحد 5 يناير 2026، على أرضية ملعب «مولاي عبد الله» في الرباط، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2025.