توتر جماهيري يسبق مواجهة برشلونة وإسبانيول

شهدت الأجواء المحيطة بمواجهة برشلونة وإسبانيول حالة من التوتر الجماهيري، بعدما أطلقت جماهير إسبانيول صافرات استهجان ضد عدد من لاعبي برشلونة قبل انطلاق اللقاء.

وبحسب ما أوردته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن صافرات الاستهجان جاءت خلال لحظة إعلان التشكيل الأساسي لبرشلونة، حيث وجهت جماهير إسبانيول ردود فعل واضحة تجاه الحارس خوان جارسيا والموهبة الشابة لامين يامال، قبل صافرة البداية.

وكان الاستهجان ضد خوان جارسيا متوقعًا، نظرًا لكونها الزيارة الأولى له إلى ملعب فريقه السابق إسبانيول منذ انتقاله إلى برشلونة مطلع الموسم الجاري، في خطوة لم تمر مرور الهادئ لدى جماهير ناديه السابق.

كما طالت صافرات الاستهجان لامين يامال، أحد أبرز المواهب الصاعدة في صفوف برشلونة، والذي يحظى بثقة الجهاز الفني ويعد من العناصر المؤثرة في تشكيلة الفريق الكتالوني، خاصة في المباريات الكبرى.

وجاءت هذه التصرفات الجماهيرية في إطار محاولة التأثير على تركيز لاعبي برشلونة قبل انطلاق المواجهة، في ظل الصراع القوي داخل الملعب، والرغبة في استغلال العامل النفسي خلال الديربي.

ويخوض برشلونة اللقاء وهو متصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، متقدمًا بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته والابتعاد أكثر في الصدارة، ضمن مشواره للحفاظ على اللقب الذي توج به في الموسم الماضي 2024-2025.

ويعد ديربي برشلونة وإسبانيول من أكثر المباريات خطورة في الكرة الإسبانية، لما يحمله من أبعاد جماهيرية وتاريخية، وهو ما انعكس بوضوح على الأجواء التي سبقت انطلاق المواجهة داخل المدرجات.