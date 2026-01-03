أرسنال ينجو من فخ بورنموث ويحكم قبضته على قمة الدوري الإنجليزي

نجح أرسنال في تجاوز اختبار صعب خارج أرضه، بعدما قلب تأخره المبكر إلى فوز مثير على مضيفه بورنموث بنتيجة 3-2، ليواصل التقدم بثبات في صدارة الدوري الإنجليزي، مؤكدًا قدرته على حسم المباريات المعقدة في سباق اللقب.

وحول «المدفعجية» تأخرهم بهدف إلى انتصار ثمين، خلال اللقاء الذي أقيم اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العشرين من المسابقة، ليعزز الفريق اللندني موقعه في القمة قبل اكتمال مباريات الجولة.

وباغت بورنموث ضيفه بهدف مبكر سجله البرازيلي إيفانيلسون في الدقيقة العاشرة، مستغلًا بداية قوية لأصحاب الأرض، قبل أن ينجح أرسنال في الرد سريعًا عن طريق المدافع غابرييل ماجاليس، الذي أدرك التعادل في الدقيقة 16، ليعيد التوازن للمباراة.

وفي الشوط الثاني، فرض أرسنال سيطرته بشكل أوضح، ونجح ديكلان رايس في ترجمة التفوق بهدفين متتاليين في الدقيقتين 54 و71، وضعا الفريق الضيف في المقدمة ومنحاه أفضلية واضحة على مستوى النتيجة والأداء.

ورغم محاولات بورنموث للعودة، ونجاح إيلي جونيور في تقليص الفارق بهدف ثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 76، فإن أرسنال حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليخرج بنقاط المباراة كاملة.

وبهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 48 نقطة في صدارة جدول الترتيب، موسعًا الفارق إلى ست نقاط عن أستون فيلا أقرب ملاحقيه مؤقتًا، في انتظار استكمال باقي مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر، بعد خسارة لم تقلل من البداية الجيدة التي قدمها الفريق خلال الموسم الحالي.