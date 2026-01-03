بعد اهتمام توتنهام.. تحركات جديدة في البريميرليغ لضم عمر مرموش



كشف تقرير صحفي عن دخول نادي أستون فيلا في سباق التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، جناح مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد تداول أنباء عن اهتمام توتنهام بضم اللاعب لتدعيم صفوفه في النصف الثاني من الموسم.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير 2025 قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 59 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد حتى صيف 2029، غير أن اللاعب لم يحظ بفرص مشاركة منتظمة منذ وصوله إلى ملعب الاتحاد، مكتفياً بظهور محدود في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.



وأشارت التقارير إلى أن أستون فيلا يدرس بجدية التقدم بعرض لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، في ظل سعيه لتعزيز خياراته الهجومية، خاصة مع ازدحام جدول المباريات ورغبته في الحفاظ على مستواه التنافسي في الدوري الإنجليزي.

وفي السياق ذاته، أكد محلل سوق الانتقالات دين جونز أن فيلا يرى في مرموش مشروعاً قابلاً للاستعادة الفنية، مستنداً إلى تجارب سابقة للنادي في إعادة بروز لاعبين لم يحصلوا على فرص كافية مع أنديتهم، موضحاً أن قلة دقائق اللعب التي حصل عليها اللاعب المصري مع مانشستر سيتي قد تدفعه للتفكير في خوض تجربة جديدة.



وبالتوازي، أبدى توتنهام اهتمامه بمرموش كخيار هجومي مرن قادر على شغل أكثر من مركز في الثلث الأمامي، سواء كجناح أو مهاجم متقدم أو صانع ألعاب، إلا أن مانشستر سيتي لا يبدي حماساً لفكرة التخلي عن اللاعب في منتصف الموسم.

ونقلت مصادر صحفية عن مراسل الانتقالات فريزر فليتشر أن إدارة مانشستر سيتي، بدعم من المدرب بيب غوارديولا، تميل إلى الإبقاء على مرموش في الوقت الحالي، نظراً لحاجتها إلى حلول هجومية تساعد على تدوير اللاعبين مع ضغط المنافسات المحلية والقارية.

ويبقى مستقبل عمر مرموش محل ترقب خلال الأيام المقبلة، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ إنجليزي بخدماته، مقابل تمسك مانشستر سيتي باستمراره، ما يجعل حسم الصفقة مرهوناً بتطورات المفاوضات وموقف اللاعب نفسه.