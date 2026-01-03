ذكاء اصطناعي ورسالة مستفزة.. بيراميدز يلمح للأهلي في صفقة حامد حمدان (فيديو)

أثار نادي بيراميدز جدلًا واسعًا في الأوساط الكروية المصرية، بعد نشر فيديو تقديم صفقة انضمام الفلسطيني حامد حمدان، مستخدمًا أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعلان حمل رسائل اعتبرها متابعون تلميحًا مستفزًا للنادي الأهلي.

وأعلن بيراميدز ضم حامد حمدان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لموسم 2025-2026، قادمًا من نادي بتروجت، بعدما ارتبط اسم اللاعب في وقت سابق بالانتقال إلى الأهلي أو الزمالك، قبل أن يحسم بيراميدز الصفقة لصالحه.

وظهر الفيديو التقديمي في صورة محادثة افتراضية بين اللاعب وأداة ذكاء اصطناعي، حيث طلب حمدان من التطبيق تخمين اسم ناديه الجديد، قبل أن يقدم له تلميحات متتالية، أبرزها أن النادي "فاز بدوري أبطال أفريقيا" ثم "حقق 3 بطولات قارية في موسم واحد"، لينتهي الحوار بالإشارة إلى نادي بيراميدز باعتباره الفريق الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.

واعتبر كثيرون أن هذا التلميح يحمل إسقاطًا مباشرًا على الأهلي، أكثر الأندية المصرية تتويجًا بالبطولات القارية، لكنه لم يسبق له حصد ثلاث بطولات أفريقية في موسم واحد، ما فتح باب التأويل حول تعمد بيراميدز توجيه رسالة غير مباشرة لمنافسه في الدوري المصري.

واختتم الفيديو بظهور حامد حمدان مرتديًا قميص بيراميدز، مع عبارة: «من أرض العزة إلى أرض الحضارة»، في تأكيد رسمي على انضمامه للفريق، وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد لأسلوب الإعلان، ومنتقد لما وصفه بـ«الاستفزاز غير الضروري».