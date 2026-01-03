شباب الأهلي يتفوق تكتيكياً ويخرج بثلاث نقاط ثمينة من ملعب الجزيرة

حقق شباب الأهلي فوزاً ثميناً على مضيفه الجزيرة بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على استاد محمد بن زايد، ضمن ختام مباريات الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 20 نقطة ويتقدم إلى المركز الرابع مع مباراتين مؤجلتين، فيما تراجع الجزيرة إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

دخل شباب الأهلي المباراة بتركيز واضح، وفرض أفضليته النسبية منذ الدقائق الأولى، مقابل اعتماد الجزيرة على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة دون فاعلية هجومية تذكر، وشكل يوري سيسار أول تهديد حقيقي على مرمى أصحاب الأرض بتسديدة قوية مرت بجوار القائم، قبل أن ينجح شباب الأهلي في ترجمة تفوقه بهدف التقدم في الدقيقة 36، عندما تابع عادل سلطان كرة مرتدة من الحارس علي خصيف وأسكنها الشباك.

وحاول الجزيرة العودة إلى أجواء اللقاء بعد الهدف، وقاد بعض المحاولات عبر بونو دي أوليفيرا ومامادو ندياي، إلا أن دفاع شباب الأهلي وحارسه حمد المقبالي نجحوا في التعامل معها، بينما واصل الضيوف محاولاتهم لتعزيز التقدم دون تغيير في النتيجة حتى نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل شباب الأهلي سيطرته على مجريات اللعب، ولم ينتظر طويلاً لإضافة الهدف الثاني، إذ تمكن يوري سيسار من التسجيل في الدقيقة 48 بعد تمريرة ذكية من بالا، انفرد على إثرها بالمرمى وسدد الكرة بثقة على يمين حارس الجزيرة.

وأجرى مدرب الجزيرة عدة تبديلات لتعزيز الجانب الهجومي، غير أن شباب الأهلي واصل فرض إيقاعه على اللقاء وأهدر أكثر من فرصة، أبرزها تسديدة جويلهيرم بالا التي ارتطمت بالشباك الخارجية، قبل أن يعزز البديل برنو كاسكاردو النتيجة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78، مستفيداً من تمريرة متقنة من البديل الآخر يحيى الغساني.

وفي الدقائق الأخيرة، تصدى حارس شباب الأهلي حمد المقبالي لتسديدة قوية من المغربي إلياس الكريمي، ليحافظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية، ويؤكد فريقه خروجه بثلاث نقاط ثمينة.

وعزز هذا الفوز التفوق التاريخي لشباب الأهلي على الجزيرة في دوري المحترفين، بعدما رفع عدد انتصاراته إلى 17 فوزاً مقابل 10 للجزيرة، في 33 مواجهة جمعتهما، إلى جانب 6 تعادلات.