السنغال تُقصي السودان وتتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

حسم منتخب السنغال بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، بعدما تفوق على نظيره السوداني بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب طنجة الكبير، ضمن منافسات ثمن النهائي للبطولة القارية المقامة حاليًا في المغرب.

وافتتح منتخب السودان التسجيل مبكرًا عبر عبد الله في الدقيقة السادسة، مستغلًا انطلاقة قوية أربكت الدفاع السنغالي في الدقائق الأولى، ومنحت «صقور الجديان» أفضلية مبكرة في اللقاء.

وضغط منتخب السنغال تدريجيًا بحثًا عن تعديل النتيجة، ونجح في استعادة توازنه بفضل الاستحواذ والانتشار الجيد، قبل أن يترجم تفوقه بهدف التعادل الذي وقعه بابا غاي في الدقيقة 29، معيدًا المباراة إلى نقطة البداية.

وعاد بابا غاي ليمنح «أسود التيرانغا» التقدم قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (45+3)، لينهي المنتخب السنغالي النصف الأول من اللقاء متقدمًا بنتيجة 2-1.

وواصل المنتخب السنغالي سيطرته في الشوط الثاني، وفرض إيقاعه على مجريات اللعب، مستفيدًا من تراجع المنتخب السوداني بدنيًا، قبل أن يعزز تفوقه بالهدف الثالث عن طريق إبراهيم مباي في الدقيقة 77، مؤكدًا تفوق بطل النسخة الماضية.

وأنهى منتخب السنغال المباراة لصالحه، ليصبح أول المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، في انتظار الفائز من مواجهة مالي وتونس، بينما ودع منتخب السودان البطولة من دور الـ16 بعد مشاركة شهدت أداءً تنافسيًا وحضورًا مميزًا.