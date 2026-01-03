وليد الراكراكي لجماهير المغرب: توقفوا عن الطعام غداً

طالب وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، جماهير أسود الأطلس، بالتركيز الكامل على دعم المنتخب في مواجهة تنزانيا، المقررة غداً الأحد، ضمن ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، مؤكداً أن الحضور الجماهيري سيكون عنصراً حاسماً في هذه المرحلة الإقصائية.

وأكد الركراكي، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق اللقاء، أن دعم الجماهير كان له تأثير واضح على أداء اللاعبين في دور المجموعات، مشيراً إلى أن الفريق شعر بالفارق بعد الاستجابة الجماهيرية في مواجهة زامبيا، وهو ما انعكس إيجابياً داخل الملعب.

وأضاف مدرب المغرب، مازحاً، أن على الجماهير أن تتوقف عن الطعام، وعليها نسيانه، والعودة سريعاً إلى المدرجات بعد نهاية الشوط الأول مباشرة، في إشارة إلى رغبته في استمرار الزخم الجماهيري طوال زمن المباراة دون انقطاع.

وتطرق الركراكي إلى الحديث عن أيوب الكعبي، مهاجم المنتخب وهداف البطولة حتى الآن، مشدداً على أن مسيرته تمثل نموذجاً ملهماً للشباب المغربي، بعدما بدأ من الهواة، ووصل إلى قمة المنافسة القارية، بفضل العمل والاجتهاد والتواضع.

وشدد مدرب أسود الأطلس على جاهزية أشرف حكيمي للمشاركة في اللقاء، مؤكداً امتلاك المنتخب لعدة حلول فنية وخيارات متنوعة، لكنه في الوقت نفسه حذر من الاستهانة بمنتخب تنزانيا. واختتم الركراكي تصريحاته بالتأكيد على أن مباريات الأدوار الإقصائية لا تعترف بالفوارق النظرية، موضحاً أن أي تعثر قد يعني الخروج المبكر، وهو ما يفرض أقصى درجات التركيز داخل الملعب وخارجه، بداية من المدرجات.