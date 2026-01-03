دبا يتجاوز البطائح ويحقق أول انتصار له في الموسم

حقق فريق دبا فوزه الأول في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، بعدما تغلب على مضيفه البطائح بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد خالد بن محمد، ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة.

وحصد دبا ثلاث نقاط ثمينة بفضل هدف مهند علي في الدقيقة 56، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويتقدم إلى المركز الثالث عشر قبل الأخير، فيما تراجع البطائح إلى المركز الرابع عشر والأخير برصيد 6 نقاط من 10 مباريات.

وبدأت المباراة بإيقاع سريع من جانب دبا، مقابل حذر واضح من البطائح، وأهدر مهند علي أولى الفرص الحقيقية في الدقيقة الثانية بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة بينية بين قلبي الدفاع، وسدد الكرة بجوار القائم الأيمن، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويهدر فرصة أخرى بعد دقيقتين من كرة عرضية لعبها مباشرة ومرت مجددًا بجوار القائم.

ورغم سيطرة البطائح على مجريات اللعب في الدقائق التالية، إلا أن خطورته الهجومية غابت حتى الدقيقة 33، حينما لعبت ركلة ركنية من الجهة اليمنى قابلها أديلسون برأسية قوية، حولها حارس دبا محمد سالم بصعوبة إلى ركنية أخرى.

ورد دبا بتسديدة ضعيفة من خالد عبد الله في الدقيقة 38، أمسكها حارس البطائح عبد الرحمن العامري بسهولة.

وفي الشوط الثاني، اعتمد دبا على الهجمات المرتدة، وتصدى العامري لتسديدة مفاجئة في بداية الشوط، قبل أن يلغى هدف سجله سايمون كابرال لدبا بداعي التسلل في الدقيقة 54، وبعد دقيقتين فقط، تكرر السيناريو الهجومي، لينفرد مهند علي بالمرمى ويضع الكرة داخل الشباك مسجلًا هدف المباراة الوحيد.

واندفع البطائح بقوة بحثًا عن التعادل، وكاد محمد جمعة أن يدرك التعادل في الدقيقة 67 بعدما ارتطمت تسديدته بالقائم الأيسر لمرمى دبا، واستمرت محاولات أصحاب الأرض في الدقائق المتبقية، لكنها افتقدت للفاعلية الهجومية، لينجح دبا في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، محققًا فوزه الأول في النسخة الحالية من دوري المحترفين.