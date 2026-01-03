كلباء يعود بالنقاط الثلاث من ملعب عجمان

حقق كلباء فوزًا ثمينًا على مضيفه عجمان بهدف سجله سامان قدوس في الدقيقة 25، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة متوسطة المستوى شهدت حالتي طرد في صفوف عجمان لكل من إسماعيل مؤمن عند الدقيقة 36، وعبد الله عباس في الوقت بدل الضائع (90+2).

ورفعت النتيجة رصيد كلباء إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن، فيما تجمد رصيد عجمان عند 13 نقطة متراجعًا إلى المركز التاسع في جدول الترتيب.

بدأ عجمان اللقاء بضغط هجومي مكثف بحثًا عن هدف مبكر، ونجح في صناعة عدة فرص، تألق حمد المنصوري حارس مرمى كلباء في التصدي لها، محافظًا على نظافة شباكه.

ومع مرور الدقائق، دخل كلباء أجواء المباراة وبادل مضيفه الهجمات، قبل أن ينجح سامان قدوس في تسجيل هدف التقدم، لتشتعل المواجهة بين الطرفين مع محاولات لعجمان من أجل تعديل النتيجة.

وتلقى عجمان ضربة قوية بطرد إسماعيل مؤمن بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ما منح كلباء أفضلية واضحة في الدقائق المتبقية من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، لعب عجمان بإيجابية رغم النقص العددي، وهدد مرمى «النمور» في أكثر من مناسبة، مقابل محاولات من كلباء لتعزيز تقدمه بهدف ثانٍ، وسط أداء مفتوح وتبادل للهجمات.

وشهدت الدقائق الأخيرة طرد عبد الله عباس في صفوف عجمان، قبل أن تنتهي المباراة بفوز كلباء بهدف دون رد.