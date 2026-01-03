اتهام صادم من لاعب الأهلي السابق لمسؤول الزمالك: «بيتعاطى إيه؟»



أثار سيد معوض، نجم الأهلي السابق، حالة من الجدل بعدما وجه اتهاماً صريحاً لمسؤول التعاقدات في نادي الزمالك، منتقداً الطريقة التي تدار بها عقود اللاعبين داخل القلعة البيضاء، ومستخدماً تعبيراً ساخراً أثار ردود فعل كبيرة في الوسط الرياضي.



وقال سيد معوض، خلال ظهور تلفزيوني، إنه يتمنى الجلوس مع مسؤول التعاقدات في نادي الزمالك لمعرفة «بيتعاطى إيه»، في إشارة مباشرة إلى أن هذا المسؤول يكون في غير وعيه عند إبرام التعاقدات، على حد تعبيره، وذلك في ظل ما وصفه بالأخطاء الجسيمة والمتكررة في صياغة عقود اللاعبين المحليين والأجانب.



وأضاف لاعب الأهلي السابق إن نادي الزمالك يتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب عقود غير مدروسة، موضحاً أن عدداً من اللاعبين غادروا الفريق لكنهم ما زالوا يحصلون على مستحقاتهم المالية، سواء من اللاعبين المحليين أو الأجانب، وهو ما ينعكس سلباً على استقرار النادي.



وأشار معوض إلى أن من بين الأمثلة لاعب الوسط زياد كمال، الذي عاد إلى ناديه إنبي بينما لا يزال يحصل على مستحقاته من الزمالك، إلى جانب لاعبين أجانب مثل المغربي عبدالحميد معالي، الذي رحل هو الآخر في ظل استمرار التزامات مالية على النادي.



وأكد معوض أن معظم اللاعبين الذين تعاقد معهم الزمالك خلال الفترة الماضية لم يكونوا نجوماً دوليين كباراً تفرض شروطهم على الأندية، بل جاؤوا بهدف صناعة اسمهم، وهو ما كان يمنح الزمالك بحسب وصفه أفضلية واضحة لفرض شروطه التعاقدية بشكل يحمي مصالح النادي.



وشدد نجم الأهلي السابق في ختام تصريحاته على أنه لا يهاجم أشخاصاً بعينهم بقدر ما يسلط الضوء على أزمة إدارية متكررة، معتبراً أن استمرار هذا النهج في إدارة ملف التعاقدات يمثل استنزافاً مالياً وفنياً لنادٍ بحجم وتاريخ الزمالك.